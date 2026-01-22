賛否両論だった「高市首相のドラム演奏」をプロはどう見た？ 検証して分かったこと

ブラック・サバス、ディープ・パープル、ヴァン・ヘイレン、ザ・ローリングストーンズ、マイケル・シェンカー・グループ、枚挙にいとまがないロック、メタルロック、ハードロックグループのレジェンドたち、彼らの音楽に影響を受けた高市早苗首相の話は今や有名です。

どのようなドラム演奏をしていたのだろうと思っていたところ、驚くべきニュースを目にしました。日韓首脳会談後のサプライズでドラム演奏を披露、またそれに応じて一緒にドラムを演奏した李在明大統領にも驚きました。

高市首相と李大統領のセッションで、映像の端々から実際に何が起こっていたのかを分析し、紐解きましょう。

【前編記事】『「高市首相のドラムは本物か？」論争に終止符…プロが見抜いた「本当の実力」』より続く。

ドラムセットは日本のメーカー「Pearl」

2台並んでいるドラムセットは、日本の代表的なメーカー「Pearl(パール)」です。ロックやポップスに適したサイズで、音楽スタジオに行くと見ることのできるサイズのドラムセットです。

スネアドラムは金属製でパワフルで明るい音を出しやすく、ベースドラムはフロントホールが開けられて、中にはミュート材が入っており低音がクッキリと聴こえる様に調整されています。

標準仕様ではタムは前面に2個ですが、このセッションでは3個セットされていて豪華です。シンバルのメーカーはアメリカ合衆国に本社を置くZildjian(ジルジャン)で、やはりロックやポップスに適した、煌びやかで抜けの良いパワーのある音を出すシリーズが使用されています。

高市首相の場合は、身長に対してドラムセットを演奏しやすくするために、3個のタムを手前に大きく傾けて並べたセッティングとなっています。深く腰を掛け、やや低いフォームでパワーの出やすいスタイルの印象です。

対してシンバルの位置は比較的高くセットされており、演奏時に自然と大きな動きを魅せるのに適しています。特にフィルインからシンバルへの動きではダイナミックなフォームが見られました。長年培ってきたご本人のスタイルだと察します。

李大統領が見せた素晴らしいドラムセンス

李大統領は身長が高市首相より高く、同じサイズのドラムで比較すると楽器全体を上から見下ろせるセッティングです。3個のタムが流れるように綺麗に並んでおり、角度も整っています。

座る高さはバランス良くやや高めで、コントロールの効くスタイルの印象です。実際に演奏中も重心をしっかりとキープ出来ているフォームです。セッティングも演奏スタイルも安定感があり、綺麗に整っています。

まず前提として李大統領にはサプライズということ、まさか自分がドラムを演奏するとは思っておらず、会話に現れているように5〜10分のレクチャーで一緒に演奏したこと、その全てが人前での本番であり、録音も録画される緊張感を考えると、演奏中に自身で即興を行える勇気も含め、それをやり切るのは見事としか言いようがありません。

前に述べたようにフォームは良く、聴く力も高いのが分かります。この環境下で2曲も演奏し続けたのはドラムを演奏するセンスがあることを十分に証明しています。演奏後の拍手の中、シンバルを笑顔で1発パシーンと鳴らした場面を見ると、やり切った達成感を心から感じます。

プロドラマーの視点で見ると…

高市首相の演奏からは、大好きなロックを長年繰り返し聴いて深く学んだのが良く分かります。練習や演奏を含め、音楽に身を捧げることは並大抵のことではありません。

また、ロックドラミングは身体に大きな負担も掛けます。ご本人は関節の持病を明らかにされていますが、このセッションの中では全く感じさせない演奏です。本当にドラムと演奏に対しての愛が伝わってきます。

プロドラマー・ドラムの講師としての視点から、さらに演奏スキルを上げるための分析と見解があるとすると、1つ目はシンプルな練習をより高精度で行う必要があります。

専門的になりますが、ハンドテクニックと呼ばれる両手の動きの練習、サブディビジョンと呼ばれる音符をカウントする練習、ルーディメンツと呼ばれるドラマー必須のフレーズの練習など、どのジャンルのドラマーにも共通する専門的な基礎の通り道があります。これらに何度も取り組むことはキャリアを積んだドラマーでも初心者でも大切なことです。

2つ目は音楽のルーツを細かく知ることです。テクニックだけではなく自分の好きなロックバンド、ロックドラマーが一体誰に影響を受けたのか、それを知ることはとても意味のあることです。

自分の好きなドラムヒーローたちもやはり子供の頃に何かを聴いて、影響を受けて大きくなった訳です。そのドラムヒーローたちと、彼らに影響を与えたレジェンドたちがどうやって演奏していたのかを探究しながら音源を聴き、楽譜に書き起こし、分析し、想像力を働かしてヴァイブスを吸収しながらドラムセットで練習をします。それを繰り返すうちに自分の中で演奏哲学が生まれ、それと共に演奏することが出来ます。

高市首相の華やかで多彩なドラミングも、李大統領のソリッドで安定感のあるドラミングも、どちらも少なからずその人らしさを反映していました。

人前で自分らしく演奏することはまず自分自身をオープンにし、人々の心もオープンにできる素晴らしい手段です。それは、たとえば首脳会談後でもライブハウスでも場所を問わず生演奏の成せることで、大切な瞬間なのです。

