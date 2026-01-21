【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年1月26日〜2月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月26日〜2月1日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『色々と変化していきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
新しい目線や価値観を習得していきます。これまでの「当たり前」を手放していくでしょう。納得いくレベルに到達するまでは、自分のことが嫌になりそうです。仕事や公の場では自分の言葉や行動にこれまでより責任感を持ちます。「これくらい良いか」みたいな雑な感じにはしていかないでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
世間にありふれているような「絶対に上手く行く成功法」より、一つ一つの出来事に向き合って行く方が相手との結び付きを強くしていくでしょう。シングルの方は、争いごとが嫌いな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこれまで出さなかった内容の不満を出してきます。
｜時期｜
1月27日 戻ってくるものがある ／ 1月31日 偽ることをやめる
｜ラッキーアイテム｜
筆箱
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞