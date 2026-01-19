水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　1月19日〜25日の運勢

【2026年1月19日〜25日の運勢の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢一日一日を大切に。これまで“見えていなかったこと”が見えてくる

ていねいな暮らしを心がけると、新しい何かに挑戦する意欲が湧いてきます。不要なものを処分するのもいいきっかけに。放置している家族の問題と向き合うのも◎。25日はだれかのためになることがチャンスを引き寄せます。22日は“基本”や“初心”を忘れずに。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢“素敵な自分”に幸運が訪れる。おしゃれを楽しんで！

華やかな気分になる場所やファッションが、楽しい人や出来事と巡り合わせてくれます。あこがれのレストランでの食事会など、おしゃれをして出かける予定を入れると吉。23日の即断即決、安請け合いはトラブルのもと。慎重になって。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢先延ばしにしてきたことに取り組んで。やり直しもうまくいく

見て見ぬふりをしてきたことに、そろそろ向き合ったほうがよさそう。思い切って着手すると、意外な突破口が見つかる可能性も。いっぽうで、この時期はつい厳しいことを言ってしまいそう。調子がいいときほど慎重に。特に24日は“相手の立場に立つ”ことが大事。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢あなたの“好き”が開運につながる！愛情面も盛り上がる予感

気になることを思いきり楽しみ、自分のなかの「好き！」という気持ちをどんどん増やすと幸運も大きくふくらんでいきます。うまくいかないこともひとりで抱えこまず、早めにだれかに頼ったほうがいい結果になりそう。25日は自分時間を充実させて、体と心をしっかりいたわって。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢楽しいこと、明るい未来のための必要経費は惜しまずに

魅力的な誘いが増え、やりたいことも見つかるとき。出費はじわじわ増えていきますが、必要なことにはしっかりお金をかけて。とくに健康面での節約は逆効果。後々の不調でかえって負担が大きくなる可能性も。19日の新月は、リラックスタイムを充実させて。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢自分自身と向き合う期間に。“本当に必要なもの”に気づけそう

ひとりで過ごす時間が、あなたにとって“本当に必要なもの”をそっと示してくれます。ふらりと外へ出て風を感じるのも、部屋で心を落ち着けるのも◎。この一年で挑戦したいこと、かなえたい願いをていねいに見直しましょう。新たに始めたいことは、20日に動き出して。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢身軽になってリスタート！不要なものを手放そう

身の回りをすっきり整えると、心が軽くなり、運気も開けそう。ずっと着ていない服や使っていない物は、リサイクルやフリマに出すか、思い切って手放して。写真やメールなどのデータも、不要なものは削除して整理を。21日は長めの散歩で気分転換をすると◎。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢がんばりすぎないことが大事。息抜きの時間を楽しんで

“力を抜くこと”で気づけることがたくさんあるとき。仕事や家事はがんばりすぎず、休憩時間を充実させたり、便利なやり方をとり入れたりして楽しみながら行うと◎。人間関係も自然体を意識しましょう。特に19日の新月は、“心地よい距離感”を意識すると関係性が安定します。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢時間をかけて育てたい、大切な縁に出会えるチャンス！

仕事でも私生活でも、あなたの苦手なことを補ってくれる相手と出会える暗示があります。また、縁をつなぎたい人にはあなたから連絡をすると、うれしいリアクションがあるかも。23日は、新しいことを一つしてみて。次の運気が軽やかに動き出しそう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢内なる声に耳を傾けて。前に進むためのヒントが見つかる

自分の気持ちに素直になるほど、新たな可能性に気づけるとき。特に「大好き」「これがやりたい」「あれがほしい」という気持ちのなかに、目標や夢に向かうためのヒントが隠れていそう。24日は“小さな冒険”をすると、ジャンプアップのきっかけに。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

