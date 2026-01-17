Bリーグとドイツのブンデスリーガが提携…最短5年の基本合意、競技育成や事業発展で連携へ

Bリーグは1月17日、ドイツのプロバスケットボールリーグであるバスケットボール・ブンデスリーガ（以下、BBL）と、最短5年間に及ぶ相互連携に基本合意したことを発表した。今後は競技育成やプロモーション、事業発展といった競技・ビジネス両面でのさらなる発展を狙う。

ドイツは男子トップチームが「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」で初優勝を飾り、「FIBAユーロバスケット2025」でも大会を制覇。2025年12月時点でのFIBAランキングではアメリカに次ぐ2位へと登り詰め、世界でもトップクラスの競技レベルを誇る国の一つだ。BBLからはデニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）やフランツ・ワグナー（オーランド・マジック）など、NBAプレーヤーも多数輩出されている。

今回の基本合意締結にあたり、連携の柱とされたのは3点。一つ目は、エリート選手の育成を目的として、Bリーグのトップ選手やユース選手がBBLの競技レベルに挑戦できる機会の創出だ。今後は「B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL」や「B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP」にBBLのチームが参加予定であり、ドイツで開催される育成キャンプやスクリメージにもBリーグの若手選手が参加する見込みとなっている。

二つ目にSNS上での相互交流をはじめとした共同プロモーション、三つ目に商業および配信協力だ。相互ブランドを活用した商品の販売や、スポンサーやメディア権なども含む商業チャネルの拡大を模索していくほか、BBLの配信プラットフォームを通じたBリーグの試合配信の可能性についても検討される。

今回の発表について、BBLのCEOであるステファン・ホルツ氏、Bリーグのチェアマンを務める島田慎二氏は、それぞれ以下のようにコメントしている。

■BBL CEO ステファン・ホルツ氏



「私たちは、Bリーグとバスケットボール・ブンデスリーガ（BBL）との協力関係を発表できることを、誇りに思うと同時に大変光栄に感じています。Bリーグが、2025年オールスター・ゲーム・ウィークエンドでNBAとの協力を発表してからほぼ1年後の節目に、ヨーロッパのリーグとしては初めての協業相手として我々との提携を実現できたことに、心から感謝しています。

昨年船橋でこのイベントを視察し、私は非常に強い感銘を受けました。特定のイベントとしての演出や完成度の高さだけでなく、日本におけるプロバスケットボールの発展そのもの、ー競技面、ビジネス面、そしてメディア露出というあらゆる側面においてー、深く感動しました。私たちは、志を同じくする二つのリーグが連携することで、日本とドイツの双方においてこの素晴らしいスポーツをさらに成長させていくため、複数の分野における新たな可能性をともに探っていくことを、心から楽しみにしています」

■Bリーグ チェアマン 島田慎二氏



「このたび、BリーグはドイツBBLと新たに基本合意を締結することになりました。ドイツのバスケットボールは、『FIBAバスケットボールワールドカップ2023』に続き昨年の 『FIBAユーロバスケット2025』での優勝という輝かしい結果が示すように、世界で最も高い競技レベルを誇っています。

60周年を迎えられた歴史あるBBLは、選手育成面でも常に大きな成果を挙げており、『NBA選手を5名輩出する』という目標に向けてさらなる進化を求めるBリーグとしては、この提携を通じて多くの学びを得られると確信しています。また、競技面のみならず、事業面でも相乗効果を発揮し、両リーグのさらなる発展に向けて取り組んでまいります」

【動画】昨夏に開催されたユーロバスケット2025決勝のハイライト