¡ÖÌ¤À®Ç¯¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×70ÂåÃËÀ¤Ë°ø±ï¡Ä15ºÐ½÷»Ò¹â¹»À¸´Þ¤à¾¯½÷¤é4¿Í¤ò¡ÈÈþ¿Í¶É¡É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇË½¹Ô¡¦¸½¶â¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤«
Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÈþ¿Í¶É¡Ê¤Ä¤Ä¤â¤¿¤»¡Ë¡É¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¾¯½÷¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¾¯Ç¯¾¯½÷3¿Í¡Ê½÷»Ò¹â¹»À¸¡Ê15¡Ë¡¢¾¯½÷¡Ê16¡Ë¡¢¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¡Ë¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤Ï2025Ç¯8·î¡¢¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ¡Ê70Âå¡Ë¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4¿Í¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£