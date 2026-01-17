この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開。来日したばかりのオーストラリア人カップルを車で案内し、東京観光や食事でもてなす様子を届けた。特に豚骨ラーメンを食べた際の「この美味しいご飯のために日本に来たんだ」という男性の発言が、日本の食文化への深い感動を物語っている。



動画は、企画者であるJukia氏が「日本に来たばかりの外国人を観光案内＋ホテルまで送迎する」という自身のYouTube企画「FREE RIDE」を紹介するところから始まる。空港で出会ったのは、オーストラリアのパースから来たというカップル。初来日の女性と、7年ぶりに再訪したという男性を乗せ、東京観光へと出発した。



Jukia氏は、伝統的なものに興味があるという二人のために浅草を案内。展望台から東京スカイツリー®︎やライトアップされた浅草寺の夜景を眺めると、男性は「歴史を感じるね」と感心した様子を見せた。その後、一行はラーメン店へ。女性が「日本の食べ物でラーメンが一番好き」と語る通り、豚骨ラーメンと餃子を注文。熱々のラーメンを口にした男性は「とんでもなく美味い」「オーストラリアじゃこんなの食べられないよ」と大興奮。さらに「この美味しいご飯のために日本に来たんだ」と、感動をストレートに表現した。



食後には、日本のクリスマスイルミネーションも満喫。オーストラリアでは真夏にビーチでBBQをするのがクリスマスの過ごし方だと語り、日本の冬の風景との違いを楽しんだ。Jukia氏の温かいおもてなしを通じて、日本の文化や食の魅力にすっかり夢中になったようだ。



リンクをコピーする