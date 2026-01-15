ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Éû¼ýÆþ¤ÇÀ¤³¦1°Ì¡¡¾×·â¤Î158²¯±ß¡Ä¥ì¥Ö¥í¥ó¡õ¥á¥Ã¥·Ä¶¤¨¡¢Ìîµå³¦¤Ç°ÛÎã¤Î²÷µó
ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2025Ç¯ÅÙ¤ÎÉû¼ýÆþ¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢¥»¥¤¥³¡¼¡¢¥³¡¼¥»¡¼¡¢°ËÆ£±à¡¢À¾Àî¡¢¥é¥×¥½¡¼¥É¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¡¢ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¡¢Beats¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿ô¤Ï20¼Ò°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈÉû¼ýÆþ¤À¤±¤Ç1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Á´¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éû¼ýÆþ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÀ¸¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤¬8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó126²¯±ß¡Ë¤Ç2°Ì¡£3°Ì¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯±ß¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£µå³¦¤Ç¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤Ç2°Ì¡£ÂçÃ«¤¬¤¤¤«¤Ë·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÅö»þ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î97¡ó¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·ÁÂÖ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¤ò´Þ¤á¤¿2025Ç¯¼ýÆþ¤Ï1²¯250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó162²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë