²£ÉÍFC¤Î18ºÐDFÄÑñ¥ÂÀ¡¢¥Ø¥ó¥È¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡ÖÆ¨¤²¤º¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ø¥ó¥È¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡Ë¤Ï14Æü¡¢²£ÉÍFC¤«¤éDFÄÑñ¥ÂÀ¤òÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÃÆþÅö½é¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥è¥ó¥°¡¦¥Ø¥ó¥È¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²£ÉÍFC¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2007Ç¯8·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄÑ¤Ï¸½ºß18ºÐ¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î9Æü¤Ë¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê8Æü¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÑ¤Ï°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¡¢²£ÉÍFC¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÄÑñ¥ÂÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKAA¥Ø¥ó¥È¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é6Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ø³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î´Ö¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ø¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¸å²ù¤¹¤ë¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Æ¨¤²¤º¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤òËá¤¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2007Ç¯8·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄÑ¤Ï¸½ºß18ºÐ¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î9Æü¤Ë¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê8Æü¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÄÑñ¥ÂÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKAA¥Ø¥ó¥È¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é6Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ø³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î´Ö¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ø¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¸å²ù¤¹¤ë¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Æ¨¤²¤º¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤òËá¤¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×