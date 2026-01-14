º£½µÃæ¤Ë¤â·èÃÇ¤«¡Ä1Ç¯Ê¿¶Ñ79.5²¯±ß¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¡¡¥á¥Ã¥Ä¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÂçÃÀ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡¡ÁèÃ¥Àï¤ÏºÇ½ª¶ÉÌÌ
¥á¥Ã¥Ä¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥ÕFA¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬Ã»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆÊóÆ»¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢1Ç¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ëÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÈÊ£¿ô²ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢3Ç¯´Ö¤Ç1²¯2000Ëü¥É¥ë¤«¤é1²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó190²¯¡Á222²¯±ß¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤è¤ë·èÃÇ¤ÏÁá¤±¤ì¤Ðº£½µÃæ¤Ë¤â²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ï¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅö½é¤«¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î³°Ìî¼ê¤¬Ã»´ü·ÀÌó¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤â´Þ¤á¤¿ÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃÀ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
