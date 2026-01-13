ステラおばさん、まさかの振袖姿が話題「近藤春菜じゃねーよ！」「絶対狙ってるやろ」
ステラおばさんのクッキー公式Xは12日、成人の日を記念して“ステラおばさん”の振袖ビジュアルを公開すると、ネット上で「近藤春菜じゃん！」と話題になっている。
Xでは「今日は成人の日 ご成人、おめでとうございます わたしは振袖を着てこれから写真を撮る予定だわ」とし、振袖姿で成人式に参加する“ステラおばさん”のビジュアルを公開。
ステラおばさんと言えば、お笑いコンビのハリセンボン・近藤春菜が、“ステラおばさん”に雰囲気が似ているとされ、「ステラおばさんじゃねーよ！」のツッコミを持ちネタの1つとしている。
そして、成人式に参加した際の近藤の振袖写真が存在感ある一枚として、度々テレビ番組やネット上でイジられている。
そんな中で今回、ステラおばさんが振袖姿のビジュアルを公開したことで、ステラおばさんが近藤をイジるような形となり、ネット上では「近藤春菜さんかと思った…(笑)」「近藤春菜やんw」「近藤春菜じゃねーよ！」「絶対狙ってるやろ」などと驚きと爆笑の声であふれている。
