元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が11日、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。米国によるベネズエラへの軍事攻撃について言及した。

米メディアによると、米軍が3日未明、ベネズエラの首都カラカスなどを攻撃し、80人以上の死者が出た。またマドゥロ大統領と妻を奇襲して身柄を拘束。米政府は刑事訴追のため必要な措置だったとしているが、国際社会では国際法違反との非難が相次いでいる。

5日に伊勢神宮で年頭会見を行った高市早苗首相は「引き続き邦人保護には万全を期するとともにベネズエラにおける民主主義の回復および情勢の安定化に向けた外交努力を進めてまいります」と、軍事作戦や大統領拘束の是非については評価を示していない。

梅津弥英子アナウンサーが「米国は過去、他国に武力介入した後で安定した国家をなかなかつくれていないというところがありますけれども、今回はどうでしょうか？」と質問。

橋下氏は「権力機構を全部いきなり刷新するのではなくて現状の権力機構を使いながら米国の意向に従わせる、ある意味、日本の占領政策みたいなものが参照されているんじゃないですかねえ」と指摘。

そして「米国国民にとって、また僕の価値観からすれば親米政権に米国の周りが囲まれるということは、安定する地域になるのかなと僕は思うんですけれども、ただそれを認めてしまえば、今日ずっと議論しましたけれどもロシアも中国も同じことを言いかねないので日本の立場としては、そのはダメだという立場は崩しちゃいけないと思う」と自身の考えを述べた。