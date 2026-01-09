10分の充電で340km分を追加可能

ボルボは、新型電動SUV『EX60』の航続距離が充電1回あたり810kmに達すると発表した。市販EVの中で最長クラスの航続距離となる。

【画像】新型EVはどんなデザインへ？【兄貴分のボルボEX90を詳しく見る】 全36枚

これは106kWhの大容量バッテリーによるものだが、効率性にも優れている。参考までに、競合車種のBMW iX3は108.7kWhのバッテリーで805kmの航続距離を謳う。



『EX60』の予告画像 ボルボ

EX60は最大400kWの急速充電が可能で、対応する急速充電器を使用すれば10分で340kmを走行できるという。

ボルボはEX60について「一切の妥協のないEV」であり、今後のラインナップの「礎」となると述べた。正式発表は1月21日を予定している。なお、日本には2026年中に導入予定だという。

「これ以上ないほどスウェーデン的」

詳細は未公開だが、予告画像を見る限り、ボンネットラインが低く、内燃機関モデルである『XC60』より空力性能に優れたデザインを採用しているようだ。

「トールハンマー」デザインを採用した細長いフロントヘッドライトも確認できる。ボルボのホーカン・サミュエルソンCEOは以前、EX60が「ヨーテボリで設計・開発された」ものであり「これ以上ないほどスウェーデン的」なクルマだと述べていた。



『EX60』の予告画像 ボルボ

EX60のボディサイズは、XC60とほぼ同等になる見込みだ。

EX60では新しい技術基盤として、高い拡張性を備えた『SPA3』プラットフォームを採用している。SPA3は事実上、上位の『EX90』や『ES90』に採用されたプラットフォームの後継となる。小型車から大型車まで設計可能で、バッテリーサイズも幅広く対応する。

SPA3は先進的なソフトウェアを中核とした設計で、車両購入後も無線アップデートや追加機能のダウンロードが可能だ。

ボルボのエンジニアリング＆テクノロジー責任者であるアンダース・ベル氏は、SPA3プラットフォームを「100％電気で、100％ボルボ・カーズ」と表現した。つまり、親会社である中国の吉利集団の他ブランドと共有するものではないということだ。

技術基盤も生産工程も最新式

ベル氏はまた、「100％電気なので、従来のエンジン車の制約を取り除くことができました。新製品では、最高レベルのテクノロジーが高度に統合されていることがお分かりいただけるでしょう」と語っている。

「SPA3は当初から、サイズ・価格帯・販売地域における拡張性に加え、生産量の面でも高いスケーラビリティを設計目標としています」



『EX60』の予告画像 ボルボ

「あらゆる側面で拡張性を考慮して設計されています。BセグメントからFセグメントまで、あらゆるサイズに対応できるスケーラビリティを確保します。柔軟性を高め、市場ニーズに合った製品を必要なタイミングで投入できるようにするためです」

ベル氏によると、ボルボの今後の新型車はすべて同じ基本技術スタックを共有するため、「開発の集中化と高速化が可能になる」という。

「すべて単一の技術スタックであるため、開発作業の重複がないのです。基本的なソフトウェアスタックや電気アーキテクチャーも同じです。サイズ、価格、機能面において拡張性はありますが、異なるエコシステムに製品を分散するものではありません」

「ボルボが目指しているのは安全性、持続可能性、そして素晴らしい顧客体験を創出することです。これらすべてをスカンジナビアデザインで包み込み、単一の技術スタック上に構築します」

以前にも報じられた通り、EX60の生産工程ではボルボとして初めてメガキャスティング技術を導入する。メガキャスティングは、車両の大きなセクションを単一パーツとして製造することができる技術だ。SPA3プラットフォームのモジュール性と合わせて、コスト削減を図る。