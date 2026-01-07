¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×WBC¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËËÜµò¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¡£º£½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÆü¤Î´Ý¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ë¡£À¨¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ï1Ç¯ÌÜ¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¥¢¥È¥¥ó¥¹GM¤Ï¡ÖµåÃÄ¤È¤·¤ÆWBC¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤¬ÄÌÌõ¤ÏÌõ¤µ¤º¡£ÂåÍý¿Í¤Î¥Ü¥é¥¹»á¤¬´Ö¤ËÆþ¤ê¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÏÃ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡WBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬ËÜ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ç»ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Æ±16Æü¤Î´Ú¹ñÀï¸å¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦Æü¡ÊWBC¡Ë¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ê³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÅÏÊÆÁ°¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡£4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¤Ï¡¢3³ØÇ¯²¼¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¤¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³¤¤òÅÏ¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ë¤ó¤À2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯3800Ëü±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤Ç¤Ï²¼¤Ç¤âÁí³Û¤ÈÇ¯¿ô¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö7¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Ë¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö7¡×¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡þ²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë½Õ²Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹â¹»ÄÌ»»73ËÜÎÝÂÇ¡£14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¡¢18Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î22ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨3³ä¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ¤òÃ£À®¡£20¡¢21Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§²¦¡£23Ç¯¤Ë¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢100¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£