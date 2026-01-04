¡Ú¿·ÆüËÜ¡Ûº»ÌïÍÍ¤¬¼ëÎ¤¤ËÇÔ¤ì¥Ù¥ë¥È¼º¤¦¡¡¼ëÎ¤¤¬IWGP½÷»Ò¤ËÂ³¤STRONG½÷»Ò¤È2´§
¡¡IWGP½÷»Ò¡õSTRONG½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤ÏIWGP½÷»Ò¤Î¼ëÎ¤¤¬STRONG½÷»Ò¤Î¾åÃ«º»Ìï¤òÇË¤ê¡¢2´§²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¤È¤Î°ÕÃÏ¤ÎÂÐÀï¡£ÂÇ·âµ»¤Î¼ëÎ¤¤Ë°¤ÎHATE·³¤¬¾åÃ«¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£12Ê¬9ÉÃ¡¢¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÏ¢È¯¡¢¼ëÀ¤³¦¤«¤é¤ÎÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ö2´§²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç2´§²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡ÖIWGP¤È¤¤¤¨¤Ð¼ëÎ¤¡£STRONG½÷»Ò¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤¤Ê¤ëÌîË¾¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÇÔ¤ì¤¿¾åÃ«¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃæÌî¤¿¤à¤È¤Î·ãÆ®¤Ë¾¡Íø¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ë½à¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç»î¹ç¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç¤Ï½÷»Ò»Ë¾å½é¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÉé¤±¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌ´¤ÎÉñÂæ¤ÇÉé¤±¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È»ç¤ÎÉå¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤â¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞMVP¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Î¥Ù¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¬¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÎÇÔ°ø¤ÏÆ¯¤²á¤®¡£¤À¤«¤éÌÀÆü¤«¤éÍµëµÙ²Ë¤ò¤â¤é¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ß¤â¤é¤¦¡×¤È2·î7Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤È¤Î°ìÀï¤Þ¤ÇµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£