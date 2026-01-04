実家が神社の狩野英孝、御朱印を1200枚書く 公開した差し入れの数にファン驚き「コーラ多すぎw」「腱鞘炎どころか、右腕から火が出そうな数字ですね」
お笑い芸人の狩野英孝（43）が4日、自身のXを更新。実家の神社で御朱印を1200枚書いたことを報告した。
【写真】量多すぎぃ！実家の神社に寄せられた差し入れを公開した狩野英孝
狩野は「2026年、三が日無事に終えました。事故も無く無事に参拝に来て頂いた方々のお手伝い出来たかなと安心しております」と書き出した。続けて「今年は周りのスタッフのサポートもあって御朱印1200枚書き、多くの方々に配布できました！」とつづった。
「たくさんの差し入れありがとうございました!!」と感謝も伝え、「お疲れ様でした！休みますっ!!」と結んだ。
投稿した写真には、机をびっしりと埋める大量の差し入れが。コメント欄にはその数を驚く声もあり、「コーラ多すぎw」「3日間で1200枚…!? 腱鞘炎どころか、右腕から火が出そうな数字ですね」などの反響が寄せられている。
【写真】量多すぎぃ！実家の神社に寄せられた差し入れを公開した狩野英孝
狩野は「2026年、三が日無事に終えました。事故も無く無事に参拝に来て頂いた方々のお手伝い出来たかなと安心しております」と書き出した。続けて「今年は周りのスタッフのサポートもあって御朱印1200枚書き、多くの方々に配布できました！」とつづった。
「たくさんの差し入れありがとうございました!!」と感謝も伝え、「お疲れ様でした！休みますっ!!」と結んだ。
投稿した写真には、机をびっしりと埋める大量の差し入れが。コメント欄にはその数を驚く声もあり、「コーラ多すぎw」「3日間で1200枚…!? 腱鞘炎どころか、右腕から火が出そうな数字ですね」などの反響が寄せられている。