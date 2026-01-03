《なんか一本なくなったけど笑顔であけおめ》

タレントでインフルエンサーの明日花キララが、1月1日、Xを更新。冒頭のコメントを添えて、前歯が1本ない状態の動画や写真を公開したことに、驚きと心配の声があがっている。

「明日花さんは2日までにTikTokの生配信で『歯が折れちゃいました』と、歯が折れたことを明るく報告。2025年末に全身麻酔をして美容整形を受け、ダウンタイム5日目であることを明かしたうえで、歯が欠けたことについて『全身麻酔から戻るときに、めちゃくちゃパニックになってたらしくて、死ぬと思ったらしくて』と経緯を説明。口に入れていたチューブを『死んじゃいけない、死んじゃいけない』という思いから強く噛み締めたことで、歯が折れたことを明かしました。

明日花さんといえば、美容整形を繰り返していることでも知られ、2022年に『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）に出演した際には『だいたい整形しています！』と告白。それ以前に、同番組の企画で『美容整形でなりたい芸能人 有名人の顔ランキング』1位を獲得したこともありますが、その後も美容整形を繰り返しているようです」（芸能記者）

前歯が1本ない明日花のポストに、X上では《歯がなくてもかわいすぎます》といった声も多くあがっているが、一方で、

《「流行だから」「もっと映えるから」という理由で、命に関わる全身麻酔を何度も受けるのは…本当にそこまでして変わる必要があるのか、考えてしまいます。》

《全身麻酔って呼吸も止まるから、無理やり動かす器具を口こじ開けて喉に入れるのよね。高齢者は歯が弱いから折れたりすることあると聞いたよ。歯弱ってたんだね》

など、様々な意見が寄せられている。

「明日花さんのポストに対してついたコメントの中には、麻酔科医と思われるユーザーによる《麻酔（静脈麻酔含む）で呼吸が弱くなり、酸素が足りなくなった緊急事態だったと推測されます。非麻酔科医が焦って気道を確保しようとし、命と引き換えに歯に負荷がかかってしまったのでしょう》という指摘もあります。いくら“美”のためとはいえ、そこまでして整形する必要があるのかと疑問を抱く人も多いようですね」（同前）

かつてセクシー女優として絶大な人気を誇った明日花。ストイックに理想を追う姿勢も大切だが、何よりも健康な姿で、再びファンを笑顔にしてほしい。