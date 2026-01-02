小学生時代、夏休み中の早朝に「ラジオ体操」をした経験がある人は多いと思います。大人になると、意識をして「ラジオ体操」を続けている人は少ないと思います。そもそも「ラジオ体操」にはどんな効果があるのか、パーソナルトレーナーの柴雅仁さんに聞いてみました。

ストレス解消も

Q.「ラジオ体操」はどんなメリットがあるのでしょうか？

柴さん「まず、体全体をまんべんなく動かすため、全身の筋肉や関節を隅々まで動かすことができます。普段使わない筋肉も刺激することができ、運動不足の解消にも効果的です。また、正しく体を動かすと、体幹が安定し、姿勢がよくなる上に、バランス感覚の向上にもつながります。それと、動くことで血行が促され、代謝が上がり、冷えの改善や体重管理のサポートもできます。

また、心身へのメリットもあります。体を動かすことで心身がリフレッシュされ、ストレスの解消に効果的です。

3分という短さで、忙しくて時間がない人でも挑戦しやすく、誰でも簡単に取り組めます」

Q.「ラジオ体操」を行うのにベストな時間を教えてください。

柴さん「やはり、朝がおすすめです。自律神経を整えるには、交感神経と副交感神経がバランスよく働くことが重要です。朝に『ラジオ体操』を行うと、交感神経が促されて一日のリズムが整います」

Q.「ラジオ体操」を行うときの注意点はありますか。

柴さん「なるべく呼吸を止めずに動いてください。それと、股関節を動かすときは根本（そけい部）からしっかりと動かすこと、腕を上げる動きの際には肩が上がりすぎないことが重要です。人によって、動きに得意・不得意があると思うので、『力みすぎず無理な動きはしない』『体全体をまんべんなく動かす』『姿勢に気をつける』という3つの注意点に気を付けていただき、正しく動かすようにしてください」

2026年の幕が開きました。新年から、朝に空き時間を作って「ラジオ体操」を取り入れてみるのはどうでしょうか。