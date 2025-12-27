¡Ø¹ÈÇò¡ÙMrs.GREEN APPLE¤Ë¡Ö»Ë¾å½é¡È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤¬Âç¥È¥ê¡×¤â¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¡¢¥ß¥»¥¹¤³¤ÈMrs.GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¥ß¥»¥¹¡Ë¤¬Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢26Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¹ÈÇò¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡¢¤ÈÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢X¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¥ß¥»¥¹¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡© ÉáÄÌ¤ËJ-POP¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Õ
¡Ô¥ß¥»¥¹¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡© ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤ò²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ß¥»¥¹¤Ï¤â¤È¤â¤È5¿ÍÊÔÀ®¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤µ¤ó¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÊÔÀ®¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ø¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ù¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ß¥»¥¹¤Ï¡È¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡É¤Ø¤Î½Ð±éÎò¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë¤ÏÅÔ»Ô·¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¡ØMETROCK2023¡Ù¡ØThe MusiQuest¡Ù¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏË®³Ú·Ï¥Õ¥§¥¹¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£¤½¤ÎÁ°¤Î7·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ¤Î»³²¼¤ÕÆ¬¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¡¢Ìó10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡È¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸·Ì©¤Ë¥í¥Ã¥¯¤È¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤Î¶èÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×·ï¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤Î¤µ¤ìÊý¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ß¥»¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿MV¤Ê¤É¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥ß¥»¥¹¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤È¤Ê¤ë¡ÖÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£