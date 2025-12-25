伍代夏子、夫・杉良太郎との“26回目”の記念日を報告 寄り添うラブラブショットに「幸せあふれてますわぁ」「最高のパパママ」
歌手・俳優の杉良太郎（81）の妻で歌手の伍代夏子（64）が24日、自身のインスタグラムを更新。26回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。
【写真】ゴージャスな装い…！ラブラブショットを公開した伍代夏子＆杉良太郎
伍代は夫の杉と仲良く寄り添う写真とともに、結婚記念日を報告。「ふたりでお出かけです。たまにはゆっくりしようね…といいながら、見守りカメラから目が離せないパパとママ」とちゃめっ気たっぷりに記し、「運ばれてくるお料理をソッコーで平らげ、お店のご厚意のケーキのローソクをソッコーで吹き消し、ソッコー帰宅のふたりでした りく、そら、ただいま〜」と“息子”の愛犬たちのもとに駆け付けたことを明かした。
この投稿には「最高のパパママだ」「幸せあふれてますわぁ」「ラブラブ夫婦ですね」「杉様スタイル良すぎ」との反響が寄せられている。
