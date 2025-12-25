今、令和だよな？「魔法のプリンセス ミンキーモモ」31年ぶりの新作OVA制作決定

1980年代と90年代、多くの少女たちを夢中にさせた伝説の魔法少女が帰ってきます。

「魔法のプリンセス ミンキーモモ」の公式Xアカウントは12月24日、新作OVAの制作決定を発表しました。アニメ作品としての新作は、1994年のOVA以来、実に31年ぶりとなります。

■ 「空モモ」か「海モモ」か、それとも「第3のモモ」か

「魔法のプリンセス ミンキーモモ」は、過去に2度テレビアニメ化された魔法少女シリーズの金字塔です。

第1作（1982年〜）は、空にある夢と魔法の国「フェナリナーサ」からやってきた12歳のモモが主人公。イヌ、トリ、サルの3匹のお供を連れ、魔法で18歳のプロフェッショナルに変身して活躍するコミカルで夢のある物語でした。ファンの間では通称「空モモ」と呼ばれ親しまれています。

第2作（1991年〜）は、海底に沈んだ夢と魔法の国「マリンナーサ」からやってきた2人目のモモが主人公。こちらは「海モモ」と呼ばれ、前作の設定を踏襲しつつも、現実の社会問題や重厚なテーマを扱ったエピソードが多いことで知られています。

■ 31年ぶりの新作に早くも予想合戦が白熱

今回発表された新作はOVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）。アニメ作品としては、1994年にリリースされた「MINKY MOMO IN 旅だちの駅」以来、実に31年ぶりの新作となります。

あまりに久しぶりの展開に、SNS上では「今、令和だよな？」「夢じゃないよね？」と驚愕する声が続出。また、ビジュアル等の詳細はまだないため、「空モモ、海モモどっちなんだい？」「小山茉美さんのモモと林原めぐみさんのモモに続く、3人目のモモだったりするのだろうか？」と、その内容を巡って早くも予想合戦が始まっています。

夢の国から再び現代に舞い降りる魔法少女。公式からの続報に期待しましょう。

