11ºÐÂ©»Ò¤Î¼ª¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡¡52ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤òÂáÊá¡¡¹áÀî
¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ð
¡¡¹â¾¾ËÌ½ð¤Ï23Æü¡¢¹â¾¾»Ô±ö²°Ä®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¶È¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï21Æü¸á¸å10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ç11ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î±¦¼ª¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤ÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢±¦¼ª¤ËÁ´¼££¹ÆüÄøÅÙ¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤«¤é¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ç¤¹¡×¤È·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬»ö¾ðÄ§¼ý¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÉþ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ä¡¢µÔÂÔ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£