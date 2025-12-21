◇NBA レイカーズ88ー103クリッパーズ（2025年12月20日 インテュイット・ドーム）

レイカーズは20日（日本時間21日）、敵地でクリッパーズと激突。試合途中に主力のルカ・ドンチッチが負傷欠場するなど苦しい展開が続いて“LA対決”に敗れた。

この日は、試合前の時点でオースティン・リーブスが左ふくらはぎの張り、ディアンドレ・エイトンが左ヒジの張りで欠場。さらに八村塁も右鼠径部痛で今季2度目の欠場となった。

主力を欠く中で迎えた“LA対決”。第1Qから15―28とリードを許すと、第2Qにドンチッチが左足打撲で負傷交代。後半コートに戻ることが出来なかった。

先発した“大黒柱”レブロン・ジェームズを中心に戦い、最終Qに7点差まで猛追。しかし勝ち越すことは出来ず“LA対決”で敗れた。

チームはレブロンが最多36得点と孤軍奮闘。チーム全体でFG成功率は38.6％今季ワースト。さらに3Pシュートも38本試投で成功は、今季ワーストわずか6本となった。3P成功率は15.8％。チームが3P成功率16％を下回ったのは、17年11月15日以来と8年ぶりとなった。

次戦は23日（同24日）に敵地でサンズと激突する。