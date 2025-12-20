久保建英がヘディングゴールを決めた

スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が12月20日、ラ・リーガ第17節レバンテ戦で開幕節以来の今季2ゴール目を挙げた。

前半アディショナルタイムに頭で叩きつけて先制点をマーク。すぐさまゴール裏のサポーターに駆け寄り、手を合わせた“謝罪”パフォーマンスを披露した。

やはりこの男だった。3連敗中のソシエダは就任したばかりのジョン・アンソテギ暫定監督のもと、序盤から久保を中心に攻撃を仕掛けた。待望の瞬間は前半アディショナルタイム。MFゴンサロ・グエデスの左クロスにゴール前まで走り込んだ久保が頭で合わせてネットを揺らした。叩きつけたヘディング弾は開幕節以来、16試合ぶりの今季2点目。直後にはサポーターへ両手を合わせた“謝罪パフォ”を披露し、先制点を喜んだ。

今季の久保は開幕節のバレンシア戦でいきなりゴールを決めたものの、9月の国際Aマッチウィークで日本代表として臨んだメキシコ戦で左足首を負傷。コンディション調整に悩み、10月の代表戦後にはリーグ戦2試合を欠場した。（FOOTBALL ZONE編集部）