【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月22日〜12月28日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『断捨離になる時です』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
去っていくものや滞ることが多いのですが、それは運気が悪いからというわけではないようです。必要のないものや足を引っ張るものの縁が薄くなっていると思いましょう。仕事や公の場では誰かを不安にさせたり傷付けてしまうような内容のものがあります。顔色を伺いすぎないようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
レベルの高い自分を見せることができます。同時にレベルの高い人との縁もできやすい時です。関係が上手くいかない人がいる場合は、今の自分に合わないレベルなのでしょう。シングルの方は、落ち着いた行動を取る人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の態度に表裏があまり無い時です。
｜時期｜
12月23日 変化すべき時 ／ 12月28日 メンタルが成長する
｜ラッキーアイテム｜
山椒
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞