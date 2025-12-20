µ¤¾ÝÄ£¤¬ËÉºÒ¾ðÊó¤ò²þÄê¡¡4¼ïÎà¤ÎºÒ³²¤ò5ÃÊ³¬¤ÇÈ¯É½¡Ä¥ì¥Ù¥ë4¡Ö´í¸±·ÙÊó¡×¤ò¿·Àß¡¡2026Ç¯5·î²¼½Ü¤Ë±¿ÍÑ³«»Ï
µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢Âç±«¤ä²ÏÀîÈÅÍô¤Ê¤É4¼ïÎà¤ÎºÒ³²¤Î·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤Ê¤É¤ÎËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¿·¤·¤¯5ÃÊ³¬¤Ë¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë4¤Î¡Ö´í¸±·ÙÊó¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î5·î²¼½Ü¤«¤é±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¤¾Ý·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤Ê¤É¤Î¡ÖËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ£»¨¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢3Ç¯Á°¤«¤éÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ï¡¢¡Ö²ÏÀîÈÅÍô¡×¡ÖÂç±«¡×¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¡Ö¹âÄ¬¡×¤Î4¼ïÎà¤ÎºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5ÃÊ³¬¤Ë¥ì¥Ù¥ëÊ¬¤±¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ù¥ë5¤Î¡ÖÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤È¥ì¥Ù¥ë3¤Î¡Ö·ÙÊó¡×¤Î´Ö¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë4¤Î¡Ö´í¸±·ÙÊó¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢²ÏÀîÈÅÍô¤ÎÆÃÊÌ·ÙÊó¤â¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ù¥ë5¤Î²ÏÀîÈÅÍô¤ÎÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ï¡¢²ÏÀî´ÉÍý¼Ô¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¾ÝÄ£¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÏÀîÈÅÍô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤ÏÁ´¹ñ¤Î400Í¾¤ê¤Î¡Ö¹¿¿åÍ½Êó²ÏÀî¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê²ÏÀî¤¬È¯É½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¿¿åÍ½Êó²ÏÀî¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÏÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂç±«¡×¤ÎËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÙÊóµé¤Îµ¤¾Ý¸½¾Ý¤¬5ÆüÀè¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë1¤Î¡ÖÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤È¹âÄ¬¤â5ÃÊ³¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë4¤Î¡ÖÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë4ÅÚº½ºÒ³²´í¸±·ÙÊó¡×¤ËÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÄ¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¹âÄ¬ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤È¡Ö¹âÄ¬·ÙÊó¡×¤¬¤È¤â¤Ë¥ì¥Ù¥ë4¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¹âÄ¬´í¸±·ÙÊó¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢5ÃÊ³¬¤Ç¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈòÆñ¾ðÊó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë4¤Þ¤Ç¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤«¤éÉ¬¤ºÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¡ÖËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î5·î²¼½Ü¤«¤é±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£