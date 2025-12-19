【中古戸建て購入】大手ハウスメーカーの家は“お買い得”？建築士が教えるメリットと、リフォーム費用が2倍になる意外な落とし穴
【中古戸建て購入】大手ハウスメーカーの家は“お買い得”？建築士が教えるメリットと、リフォーム費用が2倍になる意外な落とし穴
中古戸建てを選ぶ際、「せっかくなら大手ハウスメーカー（以下、大手HM）が建てた家はお得ではないか？」と考える方は多いです。
今回は、さくら事務所執行役員CROの田村啓さんに、大手HMの中古住宅を選ぶメリットと、購入前に知っておくべき「高額リフォーム」という意外な落とし穴について聞きました。
■ 結論：大手HMの家は「お買い得」なことが多い
田村さんは、他の条件（立地、価格など）が揃っているのであれば、大手HMの注文住宅は総じて「お買い得」なことが多いと結論付けています。
【お買い得である3つの理由】
1. 初期の仕様・スペックが高い：一般的な分譲住宅に比べ、良い木材や外壁材が使われているなど、初期の仕様（グレード）が高い傾向にあります。
2. 品質の安定性：中古になってもコンディションが良い物件が多く、耐震性や省エネ性能、メンテナンス性といったクオリティが、同年代の他の住宅よりも高いことが多いです。
3. 図面・資料の豊富さ：建物の図面や仕様書がきちんと残っていることが多く、これは将来のメンテナンスやリフォーム時に非常に大きな価値となります。
■ 大手HMの中古住宅に潜む「2つの落とし穴」
お買い得である一方、大手HMの注文住宅だからこそ注意すべき点があります。
1. 【カスタマイズ】前の住人の仕様が合わないミスマッチ
注文住宅は、前のオーナーの身長やライフスタイルに合わせて完璧にカスタマイズされている可能性があります。
・身体のミスマッチ：作り付けの棚やキッチンの高さが、前の住人の身長（例：190cm）に合わせて作られていると、次の住人には使いづらい設備となる可能性があります。
・住まい方のミスマッチ：性能が高い家特有の「住まい方」を理解していないと、かえって不具合を招きます。
事例：断熱・気密性が非常に高い住宅なのに、前の住人が「風通しのために窓を思いっきり開けるのが好き」な場合、湿気た空気が室内に入り込み、家をかえってジメジメさせてしまうといったミスマッチが起こり得ます。
対策：高いスペックを活かすには、適切な換気システムの使い方など、一定の知識（リテラシー）が必要になります。
2. 【高額化】リフォーム費用が1.5倍～2倍になるリスク
大手HMは、独自の工法や耐震技術（特許に近い作り方）を採用していることが多く、これがリフォーム時にボトルネックになることがあります。
・価格競争が起きない：構造に手を加えるような大きなリフォームや間取り変更をする際、そのハウスメーカーでしかリフォームができないことがあります。そのため、価格競争原理が働かず、費用が高額になりがちです。
・費用の目安：間取り変更を伴うような大きな工事だと、市場の競争原理が働いた場合と比較して、1.5倍から2倍の費用がかかることもあります。
■ 内見時のチェックポイント
大手HMの家かどうかに関わらず、内見では以下の点を確認しましょう。
・グレードの違い：床材、水回りの設備、外壁の素材など、分譲住宅と比較してワンランク、ツーランク高いグレードのものを使っているか。
・美意識：コスト最適化された分譲住宅と異なり、大手HMの注文住宅は美意識やこだわりが反映された空間になっていることが多く、現地で「しっくりくるか」を確認することが大切です。
・機密性：大手HMは耐震性能は高いことが多いですが、機密性（どれだけ隙間がないか）はメーカーや年代によってバラつきがあります。断熱性だけでなく機密性も求める場合は、事前にそのメーカーの傾向を確認しましょう。
【まとめ】大手HMの中古は「お買い得」だが、落とし穴に注意！
中古で大手ハウスメーカーの注文住宅を選ぶことは、高い仕様やスペックから見て「お買い得」であることが多いです。
しかし、大手HMの家は独自の工法が使われているため、将来的に間取り変更などの大規模なリフォームをする際、費用が通常の1.5倍から2倍に高騰するリスクがあります。
また、前のオーナーの極端なカスタマイズが次の住人のライフスタイルに合わない可能性もあります。
大手HMの家であっても、築年数による劣化は避けられません。購入前に株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションを活用し、建物のコンディションや将来的なリフォームの難易度を事前に把握し、後悔しない家選びを実現しましょう！
