「結婚して…」BTS・JUNG KOOKとaespa・ウィンターの熱愛説　小学生の“悪意なきコメント”が話題に

BTSのJUNG KOOKとaespaのウィンターをめぐる熱愛説について、当事者が沈黙し続けるなか、ある小学生ファンの純粋なコメントが思いがけず話題を集めている。

最近、TikTokではウィンターのステージ映像が拡散され、数千件に及ぶコメントが寄せられた。

そのなかで、小学生と思われるファンのコメントが注目を集めた。

そのコメントは「結婚して『スーパーマンが帰ってきた』にも出演したらいい」という内容だった。『スーパーマンが帰ってきた』は、子育てに奮闘するスターの姿に密着した大人気バラエティ番組だ。

過激さや悪意ではなく、純粋な願いが込められていたことから、多くの共感を得た。実際、このコメントには数百件の「いいね」が付き、オンラインコミュニティを通じて急速に再拡散された。

ネットユーザーからは、「自分も小学生の頃は妄想していた」「子どもの視点だからこそ、笑えて切ない」「視聴率は良さそうだ」といった反応が寄せられ、共感を呼んだ。

JUNG KOOKとウィンターは最近、オンラインを中心に熱愛説が浮上したが、双方ともに別途の立場表明は行っていない。これを受け、ネットユーザーの間では「沈黙は認めたということではないか」との解釈も出るなど、さまざまな反応が続いている状況だ。

なお、JUNG KOOKは12月15日、ファンプラットフォームWeverseで「カムバックしたい」というタイトルのもと、熱愛説後、久しぶりにライブ配信を行ったが、関連する言及は一切しなかった。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇ウィンター（WINTER）プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。