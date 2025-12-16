バイク事故で入院していたユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼんが、退院後の近影を公開した。

ゆたぼんは６日にＸやインスタグラムで「【悲報】入院する事になりました」と報告。８日にＹｏｕＴｕｂｅで「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、「普通に法定速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。で、僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」と語った。１１日の動画では「報告が遅れてすいませんでした。実は、僕は二重手術をしました」と告白。その後、１２日に退院したと明かしていた。

１６日までに更新したＸでは「黒髪に戻しました！」とつづり、写真をアップ。二重になって印象ガラリの表情に「キリッとした」「顔変わった？？」「イケメンやん」「別人」などの声が寄せられた。

また退院後のＹｏｕＴｕｂｅでは「【ご報告】警察に行ってきました」と題した動画をアップし、「警察の人に診断書の方を渡して話をしたんですけど、警察は僕は悪くないという風に言ってくれました」と事故について改めて説明。

また「人身事故にあったっていうのはウソ。入院はしてなくて、スタジオで撮影してるだけとか、そういうコメントもあって」と明かし、「誰がそんなウソをついてスタジオで撮影すんねん。アホかっちゅうね。本当かわいそうになって、バカだなと思いましたね」と指摘。

「入院してるのは二重手術のために入院してるみたいな。なんで二重手術のために入院すんねんって。二重手術も１時間半で終わりますからね。本当バカだなと思いましたね」と話していた。