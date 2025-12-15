国内外から熱視線が送られる、天皇家のプリンセス。いま、そんな愛子さまの将来を巡る議論が、かつてないほどの高まりを見せている。しかしその裏には、天皇家の長女としての重圧と苦悩が──皇室の未来を担う、プリンセスの胸の内。

【写真】10年前、管弦楽部でチェロを担当するセーラー服姿の愛子さま。他、袴姿で学習院大学の卒業式に参加する愛子さまなども

12月3日、愛子さまは、昭和天皇と香淳皇后が眠る東京都八王子市の武蔵陵墓地を訪れていた。11月、初めての海外公務となったラオスご訪問を無事に終えられたことを報告するためだ。

「ラオス側は、愛子さまを天皇陛下への接遇と見紛うほどの厚待遇で迎え、愛子さまもそれに全力で応えられました。現地で贈られた民族衣装をすぐに着用し、周囲への感謝を伝えられた愛子さまのお姿は、両国民の記憶に長く残るのではないでしょうか」（皇室記者）

現地新聞は愛子さまの来訪を一面で報じたほか、日本国内でも、愛子さまがラオスの人々と笑顔で交流される様子が連日報道された。

愛子さまのこうしたお姿に、国民も熱視線を送っている。2024年4月に開設された宮内庁公式インスタグラムでは、愛子さまに関する投稿が圧倒的な人気を誇っている。"愛子さま人気"の高まりと呼応するように、再び熱を帯びているのが「愛子天皇待望論」だ。男系男子での皇位継承が定められている現在の皇室典範では、愛子さまが天皇として即位することはできない。その現状に異を唱える動きが、ますます活発化しているという。

「『愛子さまを天皇に！』と呼びかける署名運動に、約5万人もの人々が参加しているのです」（皇室ジャーナリスト）

その署名とは、オンライン署名サイト「Change.org」上に開設された《愛子さまを天皇（令和の皇太子）に!!私たちは女性の皇位継承を可能にする皇室典範の改正を求めます。》と題された署名運動のこと。この署名がスタートしたのは、御代がわり直後の2019年10月だが、開設から6年を経たいま、賛同者が急増しているという。

署名の発信者である「ゴヨウツツジの会」によると「愛子天皇」への賛同者が異様なペースで増え始めたのは、2025年12月のある日のことだったという。

「12月1日、敬宮愛子さまのお誕生日です。2025年夏の時点では9000人台だったのにもかかわらず、その日を境に、1万人、2万人、そしてあっと言う間に5万人に近づきました。これには発信者である私たちも本当に驚きました」（ゴヨウツツジの会事務局の担当者）

賛同者が激増した背景に、ラオスでのご活躍、そして24才の誕生日という節目があったことは間違いないだろう。国内での注目度の高まりと同時に、日本のプリンセスの節目には、数多くの海外メディアも反応した。

「アメリカの大手通信社・AP通信をはじめ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、サウジアラビアといった諸外国のメディアが、愛子さまの誕生日に関する記事を掲載しました。そしてその多くが、天皇家の長子でありながら、女性であるために愛子さまが即位できない日本の現状に疑問を呈する内容となっています」（前出・皇室ジャーナリスト）

背景には「皇位継承は長子優先」という世界の潮流がある。

「欧州は今後『女王の時代』が来るといわれています。愛子さまと同世代の若い王女たちが、次代の国王として国民から尊敬と人気を集めているのです。こうした欧州の感覚からすると、各社の世論調査で7〜9割の国民が女性天皇に賛成し、愛子さまがこれだけの人気を集める実態がありながら、男系男子にこだわり続ける日本の現状は奇異に映っても不思議ではありません」（国際ジャーナリスト）

奇しくも政治の世界では、2025年10月、"ガラスの天井"を破って女性の新リーダーが誕生した。

「日本初の女性首相となった高市さんですが、就任から1か月が過ぎても、70％を超える高い内閣支持率を得ています。しかし同時に、少数与党で国会を運営するという難しさにも直面しており、外交や経済政策は順調とは言えません。そうした現状をふまえ、『高市さんはガラスの天井を突破したが、今度は"ガラスの崖"に直面している』という声も上がっています」（政治部記者）

高市首相といえば、かねて男系での皇位継承を主張する保守系の論客として知られている。

「最近は欧州でも、女性の保守系リーダーが多く登場していますが、当初は過激な主張を繰り返していた彼女たちが、次第に"現実路線"へシフトしていく傾向が見られます。

高市首相としても、皇室に関する議論を自分事として捉え、署名運動に参加する人々の層を無視できないはず。それを意識した高市首相が"次なる一手"として、愛子天皇の実現に向けた動きに舵を取る可能性もあります。実際、高市首相は男系へのこだわりを持つものの、過去には"愛子天皇は否定していない"という発言もしているのです。

首相として官邸に初出勤した日、高市首相が携えていたのは皇室御用達のバッグでした。皇室に対して、深い思いを寄せている様子がうかがえます」（前出・政治部記者）

親しいご学友が漏らしたこと

一方で、沸騰する「愛子天皇待望論」に警鐘を鳴らす関係者もいる。

「確かに、両陛下のごく近くで育ってこられた愛子さまは天皇家の長女としての品格をすでに備えていらっしゃいます。しかし、その人気に支えられる形で高まる愛子天皇待望論は、『これほど人気なのだから、愛子さまが即位すべきでは』という一種の"熱狂"ともいえます。いま必要なのは、今後長きにわたって、長子優先とするか、連綿と受け継がれてきた伝統を維持すべきかという、冷静な議論です。決して、人気投票になってはいけない」（別の皇室ジャーナリスト）

愛子さまご自身も、そうした熱狂に取り込まれることは本意ではないだろう。「愛子さまは天皇家のただ1人のお子様として、注目を一身に浴び続けてきました。当然、そうした視線は周囲も意識せざるを得ない。愛子さまのごく親しいご学友の中には『愛子さまにお兄ちゃんがいれば、もっと気軽に仲よくできたのに』と漏らす人もいたほどです。そうした周囲の態度に、苦悩されることもあったことは想像に難くない」（宮内庁関係者）

実際、愛子さまは小・中学時代、通学に悩まれるなど、順風満帆とはいえない時期もあった。

「しかし愛子さまはそうした時期を乗り越えられ、いまでは海外からも称賛される存在に成長されました。

国民は報道を通して、そうした愛子さまのご成長をずっと見てきました。陛下は皇太子時代から次期天皇として格別の注目を集めていましたが、そのお子様として誕生された愛子さまへのまなざしも同様です。愛子さまのご誕生のときから、苦悩される姿も、明るく微笑まれる姿も見守ってきた。だからこそ、現在のご成長ぶりに、多くの人が感慨にも似た敬愛の念を覚えるのではないでしょうか」（前出・宮内庁関係者）

象徴天皇制においては、国民と皇室の間に醸成される自然な絆や、敬愛の念が重要ともいわれる。

「愛子さまは2022年の成年会見で、両陛下に『これからも、長く一緒に過ごせますように』とのメッセージを伝えられています。これは、今後も長きにわたって、雅子さまを支えながら皇室の活動にかかわっていこうというご覚悟の表れではないでしょうか」（前出・別の皇室ジャーナリスト）

愛子さまはこれからも、国民と皇室を結ぶ懸け橋になっていかれる。

※女性セブン2025年12月25日・2026年1月1日号