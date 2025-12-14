第1子妊娠中・日テレ郡司恭子アナ、ノースリカフェスタイルに絶賛の声「上品」「いつもお洒落」
【モデルプレス＝2025/12/14】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが12月12日、自身のInstagramを更新。思い出のパンケーキを楽しむ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】第1子妊娠中35歳日テレアナ「上品」肩出しカフェスタイル
郡司アナは「家族の思い出が詰まったパンケーキ」とコメントし、ブルーベリーソースがたっぷりかかったパンケーキを楽しむ姿を披露。ノースリーブのチョコレート色の上品なアンサンブルに黒のキャミソールタイプの服を合わせ、カフェの雰囲気に溶け込むようなリラックスした雰囲気を見せている。
この投稿には「ノースリ姿が大人っぽくて素敵」「パンケーキが美味しそう」「いつもお洒落」「ブルーベリーソースがたまらない」「アンサンブルの色味が上品」「カフェの雰囲気にぴったり」といったコメントが寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子妊娠中35歳日テレアナ「上品」肩出しカフェスタイル
◆郡司恭子アナ、上品ノースリ姿でカフェタイム
郡司アナは「家族の思い出が詰まったパンケーキ」とコメントし、ブルーベリーソースがたっぷりかかったパンケーキを楽しむ姿を披露。ノースリーブのチョコレート色の上品なアンサンブルに黒のキャミソールタイプの服を合わせ、カフェの雰囲気に溶け込むようなリラックスした雰囲気を見せている。
◆郡司恭子アナの投稿に反響
この投稿には「ノースリ姿が大人っぽくて素敵」「パンケーキが美味しそう」「いつもお洒落」「ブルーベリーソースがたまらない」「アンサンブルの色味が上品」「カフェの雰囲気にぴったり」といったコメントが寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】