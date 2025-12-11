「過去の亡霊」が、トランプ政権の外交・安全保障、そして2026年に向けた選挙戦略をどこまで揺さぶるのか。沈黙していた「エプスタイン問題」が、いま再び米政治の中心に浮上しつつある。

【衝撃の内部写真】〈エプスタイン事件〉館の内部には6つのベッドルーム、中年男性の顔を模した奇妙なオブジェが四方の壁に飾られていた

問題の核心にあるのは、11歳の少女を含む少なくとも数十人の未成年を対象とする性的搾取ネットワークの"主犯"とされた大富豪である故ジェフリー・エプスタイン元被告（享年66）の存在だ。

2019年8月、ニューヨーク・マンハッタンにあるメトロポリタン拘置所で謎の死を遂げてからも、彼の影は政財学界に深く刻まれたままだ。

というのも、エプスタイン元被告は生前、ドナルド・トランプ大統領と極めて近い間柄にあったからだ。パーティー、資金集め、富裕層ネットワーク──両者はニューヨーク上流社会を共有していた。

エプスタイン元被告は2008年、未成年への性的行為で禁錮18か月の有罪判決を受けたが、連邦検察との異例の「司法取引」によりわずか13か月で出所した。その裏に何があったかは今なお闇の中だ。

2019年には再び未成年者の性的搾取・人身売買容疑で逮捕されたが、約1か月後に本人が拘置所で死亡したことで核心に迫る裁判は不可能となった。死因の不自然さ、管理ミス、監視カメラの不具合──多くの疑問が残されたまま、真相は霧の中に置き去りにされている。

次々と公開される「機密文書」

元被告の性的搾取ネットワークをめぐっては、被害者から実名告発された例もある。英・ヨーク公爵アンドルー王子（65）だ。2001年、当時17歳だったバージニア・ジュフリーさん（今年4月に41歳で死去）は元被告と親交があったアンドルー王子から被害を受けたとして、英メディアBBCなどで告発した。アンドルー王子は、告発内容を断固として否定していたが、2022年に多額の和解金を支払うことに合意している。

当初、エプスタイン関連の議論は、被害者救済などの文脈で細く続くのみだった。

だが状況は大統領選挙渦中の2024年後半に一変する。エプスタイン元被告の"共同被告"である元恋人ギレーヌ・マクスウェル受刑者（63）の裁判関連書類が新たに注目され、これと連動する形でエプスタイン関連文書の全面公開要求が急浮上したのだ。

その空気を読んだトランプ候補は選挙戦の渦中で 「文書公開に前向き」 と受け取られる発言を行い、MAGA陣営は拍手喝采した。

その後、下院監視委員会はエプスタイン関係資料の精査を開始、民主党議員の一部が断片的な文書をリークした。今年2月27日には、アメリカ司法省が約200ページにおよぶ機密指定文書を公開し、さらに米国民の関心が高まった。

2025年11月、上下両院はついにエプスタイン関連文書公開法案を可決。トランプ大統領も政治的圧力の中、署名せざるを得なかった。「被害者のプライバシー保護」「捜査継続部分の秘匿」「数十万ページに及ぶ資料の精査負荷」などから全面公開までには相当の時間がかかると見られている。

そうした中、12月に入って少女たちの性的搾取の現場となったエプスタイン元被告が所有するカリブ海に浮かぶリトル・セント・ジェームズ島（通称"エプスタイン島"）にある邸宅の写真などが公開された。10代の少女らが被害に遭った"悪魔の館"の現場写真は大きな話題となっている。事件はいままさに動きつつあるのだ。

「黒い手帳」に記された政治家、財界人、学者たち

政権発足から10カ月、トランプ大統領は内政・外交で"唯我独尊路線"を突き進む。しかし、一方でホワイトハウスには説明されざる「薄闇」が漂う。

その雰囲気を象徴するように、ネット掲示板「Reddit」では、ある匿名投稿が急速に拡散している。

"Epstein may be gone, but his ghost is still walking the corridors of power."

（エプスタインは死んだ。しかしその亡霊は、いまも権力の回廊を歩いている）

権力とスキャンダルの因果関係は終わっていないことを、端的に示すセンテンスだ。

エプスタイン事件では「詳細な交友録」とされる黒い手帳が押収されたとされる。司法省担当記者は語る。

「この手帳には著名な政治家や財界人の名が記されていたと聞く。全員が未成年買春に関わったわけではないが、エプスタインとの交友があったことは確か。トランプ氏を含め、彼らがどの程度接触していたのかは依然として霧の中だ」

トランプ氏も元被告とのツーショット写真が暴露されており、親交があったことは認めているが「とうの昔に決別した。大喧嘩した」と説明している。

「買春の密売人」「知識の密売人」

ワシントンの政策通の間では「強い政権ほど亡霊に噛まれる」という格言がある。今、トランプ氏もまた"亡霊"に悩まされている。

トランプ氏とエプスタイン元被告が、"同じ富裕層コミュニティ"に属していたことは事実だ。だが、その先は闇である。

エプスタイン元被告から寄附金や支援を受けていた分野として浮上しているのが学界である。その象徴として糾弾されているのが、元ハーバード大学学長で元財務長官のローレンス・サマーズ氏（71）だ。サマーズ氏は財務長官時代から金融界に幅広い人脈を持ち、エプスタイン元被告とメールで頻繁に交信していたことなどが判明している。

その結果、サマーズ氏は大学講座を休講し、アメリカ経済学会から永久除名という異例の処分を受けた。ハーバード関係者は語る。

「エプスタインは『買春の密売人』であると同時に『知識の密売人』でもあった。事件発覚後、サマーズ氏は沈黙しているが、学生新聞などは徹底追及を続けている。サマーズ氏経由の"裏配線図"は、トランプ政権内でもまだ影響力を持っているはずだ」

"裏配線図"とは、世界の学者、投資家、科学者、政治家を密かにつなぐ資金・人脈ネットワークである。ワシントンのウォッチャーはこう語る。

「トランプ氏は、共和党内部にエプスタイン・ネットワークを利用している者がいると疑っている。エプスタインは死んだが、そのネットワークは生きている。トランプ氏は黒い手帳の中に自分の政敵がいると勘繰っているはずだ」

憶測は憶測を呼び、亡霊は肥大化する。膨大な未公開資料、沈黙する証言者、黒い手帳──。いま再び、何かが動き出す気配を感じるのは筆者だけだろうか。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）