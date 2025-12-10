【コンビニ中華まん比較】偏食家・氏原が「これ美味い！」と絶賛したローソンの”塩”豚まんとは？
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「意外な1位⁉︎コンビニ中華まんをブチギレ氏原が食べ比べレビューしてみた」と題した動画を公開。自他ともに認める「偏食」の氏原が、コンビニ各社の変わり種中華まんを忖度なしでレビューし、意外な一品に高評価を下した。
今回レビューの対象となったのは、定番の肉まんやピザまんを除いた、各社が趣向を凝らした中華まん。ローソンからは「特撰豚まん」の醤油味と塩味、そして「豚角煮まん」、セブン-イレブンからは「じゃがまるくん」、ファミリーマートからは「極旨 黒豚まん てりやき」と「紅茶香るアップルフロマージュ」がエントリーした。
中でも氏原を驚かせたのが、ローソンの「特撰豚まん（塩）」であった。当初、「醤油」味を試食した際には「味は普通だな」と冷静な反応であったが、「塩」味を口にするや否や表情が一変。「美味い！こっちの方が明らかに」「すっごい美味しいよ」と絶賛し、リピート購入の可能性を示唆した。相方のサカモトも「うまい！」と同調し、シンプルな塩味の奥深さに驚きを見せた。
また、セブン-イレブンの「じゃがまるくん」に対しても意外な評価が下された。見た目から「コロッケじゃん」と苦手意識を露わにしていた氏原であったが、一口食べると「意外に食えた」「味付けがとにかう意外に美味かった」とコメント。じゃがいものボソボソ感を懸念していたものの、しっとりとした食感とブラックペッパーの効いた味付けが功を奏したようだ。
今回の食べ比べを通して、定番の醤油味や奇をてらった商品だけでなく、シンプルな「塩」味や予想外の組み合わせの中にも逸品が隠れていることが明らかになった。中華まん選びに新たな視点を与えてくれる内容となっている。
