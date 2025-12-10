この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「意外な1位⁉︎コンビニ中華まんをブチギレ氏原が食べ比べレビューしてみた」と題した動画を公開。自他ともに認める「偏食」の氏原が、コンビニ各社の変わり種中華まんを忖度なしでレビューし、意外な一品に高評価を下した。

今回レビューの対象となったのは、定番の肉まんやピザまんを除いた、各社が趣向を凝らした中華まんローソンからは「特撰豚まん」の醤油味と塩味、そして「豚角煮まん」、セブン-イレブンからは「じゃがまるくん」、ファミリーマートからは「極旨 黒豚まん てりやき」と「紅茶香るアップルフロマージュ」がエントリーした。

中でも氏原を驚かせたのが、ローソンの「特撰豚まん（塩）」であった。当初、「醤油」味を試食した際には「味は普通だな」と冷静な反応であったが、「塩」味を口にするや否や表情が一変。「美味い！こっちの方が明らかに」「すっごい美味しいよ」と絶賛し、リピート購入の可能性を示唆した。相方のサカモトも「うまい！」と同調し、シンプルな塩味の奥深さに驚きを見せた。

また、セブン-イレブンの「じゃがまるくん」に対しても意外な評価が下された。見た目から「コロッケじゃん」と苦手意識を露わにしていた氏原であったが、一口食べると「意外に食えた」「味付けがとにかう意外に美味かった」とコメント。じゃがいものボソボソ感を懸念していたものの、しっとりとした食感とブラックペッパーの効いた味付けが功を奏したようだ。

今回の食べ比べを通して、定番の醤油味や奇をてらった商品だけでなく、シンプルな「塩」味や予想外の組み合わせの中にも逸品が隠れていることが明らかになった。中華まん選びに新たな視点を与えてくれる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:42

今回レビューする中華まんの選定基準
01:49

ローソン「特撰豚まん（醤油）」を実食
04:41

偏食家が絶賛！ローソン「特撰豚まん（塩）」
10:18

見た目はコロッケ？セブン-イレブン「じゃがまるくん」の評価
13:23

ファミマ「極旨 黒豚まん てりやき」を実食

関連記事

ニチレイ冷凍食品を本音レビュー！偏食家が「普通」「もっと美味くなれる」と辛口評価連発のワケ

ニチレイ冷凍食品を本音レビュー！偏食家が「普通」「もっと美味くなれる」と辛口評価連発のワケ

 偏食家も唸った！叙々苑、ピエトロ…人気ドレッシング9種比較で見えた「意外な王者」とは？

偏食家も唸った！叙々苑、ピエトロ…人気ドレッシング9種比較で見えた「意外な王者」とは？

 偏食家・氏原がCoCo壱を本音レビュー！店員おすすめやマツコ絶賛トッピングを抑えた「至高の組み合わせ」とは？

偏食家・氏原がCoCo壱を本音レビュー！店員おすすめやマツコ絶賛トッピングを抑えた「至高の組み合わせ」とは？
もっと見る

チャンネル情報

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】_icon

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】

YouTube チャンネル登録者数 非公開 1778 本の動画
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube