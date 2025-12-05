この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶氏が肺炎と風邪の違いを解説！『咳が止まらない、痰が絡む、肺炎にも効果的なセルフケア』

手もみセラピスト・音琶麗菜氏によるYouTube動画『咳が止まらない、痰が絡む、肺炎にも効果的なセルフケア』にて、肺炎に対する手もみセラピーの実践方法が紹介された。音琶氏は冒頭で、肺炎と風邪の違いについて触れ、「風邪は鼻や喉の上気道に炎症が起きるが、肺炎は肺に炎症が起きる」と述べた。そのうえで、肺の状態を整えるには「肺の反射区を押すことがポイント」だと強調している。



具体的な手技として、音琶氏は両手の水かき部分や指と指の間に親指を立てて押す方法を示した。「右手は右の肺、左手は左の肺に対応している」と説明し、「ぐっと少し回転をさせて、ビリッときたところ、固いところで止める」と、押し方の要点を丁寧に伝えた。さらに、「1箇所だけではなく、もう少し下まで押すと、より全面的に肺を活性化できる」と補足し、広い範囲への刺激を勧めている。



また、音琶氏は「押さえたら骨と骨の間に親指を立てて入れて、手のひらから押しに行く」と実演を交えながら、具体的な指の使い方を提示した。動画では左右両方の手を使い、均等に反射区を刺激することの重要性も示唆されている。



終盤では、継続的なケアの必要性に言及し、「肺炎が治ったとしても、大体1ヶ月くらいは肺の反射区を押し続けた方がよい」と助言した。その理由として、「肺が疲れていると体全体も息苦しさや疲れやすさが残るため、少し続けて押してほしい」と述べている。動画では手技の手順が視覚的に示されており、自宅で実践しやすい内容である。



呼吸器の不調に悩む方や、肺炎後の回復期にある方にとって、日常的なセルフケアの選択肢を示す構成となっている。