「みくみくにしてやんよ」 ダイハツ『ムーヴ キャンバス』“初音ミク エディション”発売
ダイハツ工業の100%子会社であるダイハツビジネスサポートセンターは3日、バーチャル・シンガー「初音ミク」とタイアップした、ダイハツ『ムーヴ キャンバス』専用用品パッケージである『ムーヴ キャンバス 初音ミク エディション（愛称：ミクキャンバス2）』を、10日に発売する。
【写真】“みっくみく仕様”に…ダイハツ『ムーヴ キャンバス 初音ミク エディション（愛称：ミクキャンバス2）』内外装全部見せ
この製品は、ダイハツ『ムーヴ キャンバス』に後付け可能なDBCオリジナルアクセサリーパーツ。同社による用品パッケージは今回で第5弾。もともと2014年にダイハツ北海道販売株式会社の一企画としてスタートし、北海道限定販売の枠を超え、日本全国の初音ミクファンの声に応えるため、16年の第2弾用品パッケージよりDBCが事業を継承し、25年で累計11年目を迎え、歴代用品パッケージの累計販売数は1000セット※を超える。
『ミクキャンバス2』の、テーマは「ピクニック」。「身近な非日常で、親しい友人と過ごす時間を楽しんでほしい。そこへミクキャンバス2で出かけてほしい」という想いを込め、デザインコンセプトとして「日常に溶け込むさりげなさ」と「プライベート空間での没入感」を両立させた。
「ファンとともにつくる」の企画コンセプトのもと、「ミクキャンバス2」ではさまざまな施策を実施。歴代の用品パッケージでは、初音ミクの象徴とされる「V2」の衣装モチーフをベースにデザインしていたが、今回は、一般のファンから公募・選定した初音ミク衣装をもとにデザイン。デザイン開発を進める中で、DBCと初音ミクファンによるオンラインミーティングやファンアンケートを通じて意見を幅広く集めデザインへ反映した。
さらに、用品パッケージを装着した『ムーヴ キャンバス』とともに、今回メインのビジュアルとなる初音ミクを人気絵師・necomi氏（o＝ウムラウト）が「ピクニック」のテーマに沿った楽しさを感じる世界観で表現。8月に行われた初音ミク公式イベント「マジカルミライ2025」にて、コンセプトカーを展示。1100組を超える来場者に乗車体験を提供し、現場での歓喜の声や高い反響を獲得していた。
外装9アイテム、内装5アイテムで『フルセット』の参考価格は、25万6300円（車両本体別）。全国のダイハツ販売会社およびAmazonサイトにて展開される。
