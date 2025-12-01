フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が年内をもって同局を退職することを1日、公式に発表した。

同局は「弊社アナウンサー・藤本万梨乃が、本人の希望により2025年12月31日（水）をもって、フジテレビを退職することが決まりましたので、お知らせいたします」と発表した。

また「なお、藤本が現在担当しております『めざましテレビ』は12月25日（木）、『さんまのお笑い向上委員会』は12月13日（土）をもって卒業、『Mr.サンデー』は3月末まで担当いたします」としている。

藤本アナは「この度、7年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。12月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年3月をもって『Mr.サンデー』を卒業させていただきます」とし「入社試験の時から“どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい”と志し、情報番組、報道番組、バラエティー番組と様々な経験をさせていただきました」と振り返った。

また「会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝し「番組を通して出会った皆様、育てていただいた方々、そしていつも温かいメッセージをくださる視聴者の皆様、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました」とつづった。

そして「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。

1月からの藤本アナの後任については「めざましテレビ」情報キャスターは原田葵アナウンサー、新加入の小室瑛莉子、高崎春の両アナウンサーが務める。「さんまのお笑い向上委員会」は24日放送から原田アナが担当するとした。