¡¡£¶·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×Í×µá¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬±þ¤¸¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£¶·î¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤ËÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£¶Æü¤ËÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï²¿¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò£±£²²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤Ï£²£¶Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¼êË¡¤òµ¿Ìä»ë¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢Ì±»ö¤Ç¤â·º»ö¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¡×¤Ê¤É¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆü¥Æ¥ìÂ¦¤¬¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤Ë±þ¤¸¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£²ñ¸«¸å¤Ë½Ð¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¿È¸µ¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¡¢Æó¼¡²Ã³²¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤«¤éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸µÆ±¶É½÷À£Á¤µ¤ó¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÆü¥Æ¥ì¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¿È¸µ¤òàÀäÂÐ¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤á¤³¤È¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¶É°÷¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ï£¶·î¡¢¹ñÊ¬¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¡££¹·î¤ËºÇ½ª°Õ¸«½ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ½è¤Ç¤¤¿¡Ù¡ØÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÂÐ±þ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·ÏÎó¶ÉÁ´ÂÎ¤Ç¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Î»Üºö¤ò·èÄê¤·¡¢£±£²·î£±ÆüÉÕ¤Ç¡Ø£Î£Î£Ó¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÐ±þ»öÌ³¶É¡Ù¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»Üºö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÍ×µá¤ÏÄÌ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£