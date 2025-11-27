「美しいゴール」「目が覚めた！」モナコ南野拓実が電光石火の先制弾！“CL記録更新”の技ありワンタッチシュートに驚嘆の声「落ち着いて決めたなー」
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、南野拓実を擁するモナコが、キプロスのパフォスと対戦。２−２のドローに終わった。
この一戦で、電光石火の先制ゴールを決めたのが南野だった。開始５分、自らが起点となった攻撃で、最後はボックス内に走り込み、マグネス・アクリウシュのパスをダイレクトシュートでゴールに流し込んでみせた。
この技ありの一撃に、ファンからは次のような声が上がった。
「南野きたー！！！！ナイスゴール！！」
「やっぱり決めてくれた」
「いきなりゴール。素晴らしい」
「美しいゴールだった」
「落ち着いて決めたなー」
「久しぶりの先発で即結果出す南野」
「ナイスゴール！！目が覚めた！！」
日本代表MFはこれがCL今季初ゴール。自身が持つCLの日本人最多得点記録を更新する、通算６点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野が絶妙のワンタッチ弾！電光石火の先制ゴール
この一戦で、電光石火の先制ゴールを決めたのが南野だった。開始５分、自らが起点となった攻撃で、最後はボックス内に走り込み、マグネス・アクリウシュのパスをダイレクトシュートでゴールに流し込んでみせた。
この技ありの一撃に、ファンからは次のような声が上がった。
「南野きたー！！！！ナイスゴール！！」
「やっぱり決めてくれた」
「いきなりゴール。素晴らしい」
「美しいゴールだった」
「落ち着いて決めたなー」
「久しぶりの先発で即結果出す南野」
「ナイスゴール！！目が覚めた！！」
日本代表MFはこれがCL今季初ゴール。自身が持つCLの日本人最多得点記録を更新する、通算６点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野が絶妙のワンタッチ弾！電光石火の先制ゴール