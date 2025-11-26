この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画に、22卒でアニメ制作会社から広告代理店に転職したという男性が出演。2つの会社で経験した壮絶な労働環境と、特に困難を極めたという「引き継ぎ」の実態について語った。



男性は新卒でアニメ制作会社に入社。しかし、そこは正社員ではなく業務委託契約で、社会保険にも加入させてもらえない環境だったという。さらに、社内で私語をしていた同僚が監督から「椅子ごと蹴り上げられる」場面に遭遇するなど、劣悪な人間関係に疲弊。ストレスで39度の高熱を出したことをきっかけに、退職代行サービスを利用して退職を決意した。



その後、アルバイト期間を経て広告代理店に転職。人間関係は改善されたものの、そこでも新たな問題に直面する。上司からは「覇気がない」と理不尽に怒られ、経費をごまかそうとするケチな上司や、虚言癖のあるサイコパスな同僚「アンパンマン」の存在に悩まされた。



そんな中、唯一の頼れる先輩が退職することになり、男性がその業務を引き継ぐことになる。しかし、会社は後任をすぐに見つけられず、引き継ぎ期間はわずか。膨大な仕事量を前に、後任担当者からは「この量の仕事はできないから引き継ぎできません」と拒否され、上司も「仕事が抱え込みすぎ」と対応してくれなかった。最終的に、自身の送別会の時間を使って引き継ぎをする羽目になったという。



動画の終盤、男性は自身の経験から「もし辞めるなら、引き継ぎ書はできるだけ早めに作っておいた方がいい」とアドバイス。転職で味わった過酷な体験談を通じて、計画的な引き継ぎの重要性を訴えた。