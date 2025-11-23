この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube 動画「え？今日顔色悪い..」そんな時はコレやってで、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、顔のくすみやたるみに効く簡単セルフケアを紹介した。片岡氏は、「耳の周りっていうのはリンパがたくさん集まっているため、ここをしっかりと動かすことで顔のくすみだけでなく、たるみまで改善できるので一石二鳥」とその効果について説明。

やり方はとてもシンプルで「耳を潰すように持って、反対回しに動かし、最初は痛いなーって感じるかもしれませんけど、やっていくうちにだんだん痛くなくなってくる」と実演しながらアドバイス。また「指を2本にして2本の間に耳を挟み、上下にさすります。20回こすったらOK」と続け、たったこれだけで「1日1回やるだけでくすみ知らずの顔になる」と自信を見せた。

さらに片岡氏は「夕方とかに仕事終わりでなんか疲れちゃったっていう時やデート前とかにやると、なんか綺麗だねって言ってもらえたりする」と嬉しい効果も紹介し、動画を締めくくった。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が解説「骨盤底筋の緩みで子宮脱リスク増」専門家が語る意外な盲点

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が解説「骨盤底筋の緩みで子宮脱リスク増」専門家が語る意外な盲点

 カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「窓拭きで二の腕シェイプ＆運気上昇」意外な美容メソッドに注目

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「窓拭きで二の腕シェイプ＆運気上昇」意外な美容メソッドに注目

 カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「骨盤底筋を鍛えないと尿漏れが進行」椅子生活が招く危険に警鐘

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「骨盤底筋を鍛えないと尿漏れが進行」椅子生活が招く危険に警鐘
チャンネル情報

片岡ゆみこ 40代からのたるみシワ解消法_icon

片岡ゆみこ 40代からのたるみシワ解消法

YouTube チャンネル登録者数 10.30万人 224 本の動画
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。
youtube.com/channel/UCkvk7EA1Gosb94Ps_UFLCPQ YouTube