¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¡Ä¡×¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯Ç¯¾¯½÷¤«¤éÄ¾µå¼ÁÌä
¡¡¾®³ØÀ¸290¿Í¤Ë¶»Ãæ¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬22Æü¡¢µåÃÄ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥º¡¡2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤é¤È¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤ËÅÐ¾ì¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾Þ±¦ÏÓ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¡¢¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼ºÆÄ©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤ÏÆð¼°µå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤È¸ÀÍÕ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡ÖÅê¤²Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¼éÈ÷¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÁ÷µå¡×¤È290¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤ËÁê¼ê¤Î¶»¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÅê¤²¤ëÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¼Â±é¤â¤·¤¿¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëºÝ¤Ë¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â±þÂÐ¡£¡ÈÉÒÏÓµ¼Ô¡É¤È²½¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ã¡ª¤¤¤¤¤Í¡¼¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÊÍ¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë39ºÐ¤Î¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼±¦ÏÓ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÍè¾ìÁª¼êÁ´°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¡Ö°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë»î¹ç¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¶áÆ£¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎWBCÍ¥¾¡¡¢ÌøÅÄ¤Ï14Ç¯¤Î·àÅª¤Ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Í¸¶¤ÏMLB¤Ç´¶¤¸¤¿¾×·â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½éÅÐÈÄ¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñ²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ê¤È¡£¤È¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡21Ç¯4·î3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£5²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢µß±çÅê¼ê¤¬µÕÅ¾¤òµö¤·¡¢½éÇòÀ±¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£2Ç¯´Ö¤Ç3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦57¡£±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î3Ç¯·ÀÌó¤ÏËþÎ»¡£3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢»ë³¦¤Ë¤¢¤ë³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÍ§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿Í¸¶¡£Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï1¡¢2²ó»²²Ã¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀ¾»³¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡£Åö»þ¡¦¹Åç¤ÎÀ¾»³½¨Æó»á¤¬ÃúÇ«¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ33ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÀµÄ¾¤Ë¶»¤ÎÃæ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë