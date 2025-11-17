サッカーのJ1川崎フロンターレは17日、DF車屋紳太郎（33）が今季限りで現役を引退すると発表した。

同選手は筑波大から特別指定選手を経て2015年に加入。川崎Fでは公式戦340試合に出場して11得点を記録し、2017年のJ1初優勝にも貢献。同年から2年連続でJリーグのベストイレブンに選出され、日本代表でも4試合に出場した。今季は故障の影響もあってリーグ戦2試合を含む公式戦4試合の出場にとどまっていた。

同選手はクラブを通じて「川崎フロンターレでプロとしてのキャリアを始められたことを、今あらためて誇りに思っています。ここ数シーズン、ピッチでなかなかチームの力になれず苦しい時間が長く続きました。どこかで区切りをつけなければいけない――。その思いが強くなり、引退という決断に至りました」とコメント。

「どんなときも温かく応援してくれたファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。多くのタイトルを仲間と共に勝ち取れたこと、そしてチームの歴史が変わる瞬間に立ち会えたことは、自分にとってかけがえのない財産です」と感謝の気持ちを伝えた。