眉メイクが苦手な人に使ってほしい…垢抜け眉に仕上がる優秀プチプラアイブロウ
ケイト デザイニングアイブロウ3D （EX-5 ブラウン系）
ケイト デザイニングアイブロウ3D （EX-5 ブラウン系）／1,210円（税込）
濃・中・淡の3色グラデーションで、ふんわりとした立体感のある眉を簡単に作れる、王道のアイブロウパウダー。
粉質はしっとりめで重ねてもムラになりにくく、どんな髪色にもメイクにもなじみやすい万能カラーなのも魅力的。
ノーズシャドウにも使えるので、1つ持っておくとメイクの幅が広がること間違いなし♡
仕上がり： ナチュラルで立体感のある、上品なふんわり眉。
ケイト アイブロウペンシル（パウダリーフィニッシュ）（04 グレイッシュブラウン）
）／880円（税込）
ペンシルなのにパウダーのような柔らかい質感を叶える1本。
描いたあとにブラシでぼかすだけで、今っぽいふんわり眉が完成します。
太さを自在に変えられる楕円芯で、眉尻の細部から全体の形づくりまでスムーズ。
軽いタッチで描けるのに、ウォータープルーフで落ちにくいのもうれしいポイント♡「ササっと描いてぼかすだけ」で自然に決まるので、時間のない朝や不器用さんにもオススメです！
仕上がり： 軽やかでふんわり。自然な陰影のある垢抜け印象に。
セザンヌ 超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）
セザンヌ 超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）／550円（税込）
0.9mmの超極細芯で、眉尻や眉毛の隙間まで思い通りに描き足せるプチプラ名品。
まるで自眉のようなリアルな毛流れを再現でき、繊細なラインもスルスルとなめらかに思いのまま！
濃すぎない発色でふんわりと立体感を出せるので、“描きました感”のない自然な眉に仕上がるのが◎。このクオリティで550円はまさに神コスパ！リピート必至の1本です。
仕上がり： 毛流れの美しさが際立つ、繊細で整った美人眉。
サナ ニューボーン パーフェクトアイブロウ（08 ラベンダーブラウン）
サナ ニューボーン パーフェクトアイブロウ（08 ラベンダーブラウン）／1,320円（税込）
ペンシル・パウダー・ブラシが1本になった、便利な3in1タイプ。
パウダーで大まかに形を取ったあと、ペンシルで描き足してブラシでぼかすだけで、簡単に“ふんわり立体眉”が完成します♡
ペンシルは柔らかく、パウダーはふわっと軽やか。ブラシは先細り形状で、細かい調整がしやすいのも高ポイント！これ1本でナチュラル＆抜け感のある眉に仕上がるので、旅行やお直し用にも便利です。
仕上がり： ふんわり軽やかで、今っぽい抜け感のある眉。
エテュセ アイエディション（ブロウライナー）（05 アッシュオリーブ）
エテュセ アイエディション（ブロウライナー）（05 アッシュオリーブ）／1,540円（税込）
ペンシルとパウダーをひとつの芯にまとめた、濃淡2色の“しずく型芯”が特徴のアイブロウ。
角の濃いカラーで1本1本を描き足し、面の淡いカラーでふんわりぼかすことで、グラデーションのような自然な眉が完成します！
地眉を活かしながら色味だけ柔らかくチェンジできるので、重たくならず洗練された印象に。スクリューブラシ付きで、抜け感のあるこなれ眉を簡単に演出できます♡
仕上がり： 柔らかなアッシュカラーで、洗練されたこなれ眉。
眉メイクが苦手でも、アイテム選び次第でぐっと垢抜けます。「描きやすい」「ぼかしやすい」「色味がちょうどいい」の3つがそろえば失敗知らず！自分に合うアイブロウを見つけて、毎日のメイクをもっと楽しくしてみてくださいね♡