眉メイクが苦手な人に使ってほしい…垢抜け眉に仕上がる優秀プチプラアイブロウ

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。「眉メイクって難しい…」「気づくと左右非対称」「抜け感が出ない」そんなお悩み、ありませんか？眉は顔の印象を決める大事な部分だからこそ、アイテム選びで仕上がりが大きく変わります。今回は、美容ライターの筆者が実際に使って「垢抜けた！」と感じた優秀なプチプラアイブロウを5つご紹介します♡

【詳細】他の記事はこちら

ケイト デザイニングアイブロウ3D （EX-5 ブラウン系）

ケイト デザイニングアイブロウ3D （EX-5 ブラウン系）／1,210円（税込）

濃・中・淡の3色グラデーションで、ふんわりとした立体感のある眉を簡単に作れる、王道のアイブロウパウダー。

粉質はしっとりめで重ねてもムラになりにくく、どんな髪色にもメイクにもなじみやすい万能カラーなのも魅力的。

ノーズシャドウにも使えるので、1つ持っておくとメイクの幅が広がること間違いなし♡

仕上がり： ナチュラルで立体感のある、上品なふんわり眉。

ケイト アイブロウペンシル（パウダリーフィニッシュ）（04 グレイッシュブラウン）

ケイト アイブロウペンシル（パウダリーフィニッシュ）（04 グレイッシュブラウン

）／880円（税込）

ペンシルなのにパウダーのような柔らかい質感を叶える1本。

描いたあとにブラシでぼかすだけで、今っぽいふんわり眉が完成します。

太さを自在に変えられる楕円芯で、眉尻の細部から全体の形づくりまでスムーズ。

軽いタッチで描けるのに、ウォータープルーフで落ちにくいのもうれしいポイント♡「ササっと描いてぼかすだけ」で自然に決まるので、時間のない朝や不器用さんにもオススメです！

仕上がり： 軽やかでふんわり。自然な陰影のある垢抜け印象に。

セザンヌ 超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）

セザンヌ 超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）／550円（税込）

0.9mmの超極細芯で、眉尻や眉毛の隙間まで思い通りに描き足せるプチプラ名品。

まるで自眉のようなリアルな毛流れを再現でき、繊細なラインもスルスルとなめらかに思いのまま！

濃すぎない発色でふんわりと立体感を出せるので、“描きました感”のない自然な眉に仕上がるのが◎。このクオリティで550円はまさに神コスパ！リピート必至の1本です。

仕上がり： 毛流れの美しさが際立つ、繊細で整った美人眉。

サナ ニューボーン パーフェクトアイブロウ（08 ラベンダーブラウン）

サナ ニューボーン パーフェクトアイブロウ（08 ラベンダーブラウン）／1,320円（税込）

ペンシル・パウダー・ブラシが1本になった、便利な3in1タイプ。

パウダーで大まかに形を取ったあと、ペンシルで描き足してブラシでぼかすだけで、簡単に“ふんわり立体眉”が完成します♡

ペンシルは柔らかく、パウダーはふわっと軽やか。ブラシは先細り形状で、細かい調整がしやすいのも高ポイント！これ1本でナチュラル＆抜け感のある眉に仕上がるので、旅行やお直し用にも便利です。

仕上がり： ふんわり軽やかで、今っぽい抜け感のある眉。

エテュセ アイエディション（ブロウライナー）（05 アッシュオリーブ）

エテュセ アイエディション（ブロウライナー）（05 アッシュオリーブ）／1,540円（税込）

ペンシルとパウダーをひとつの芯にまとめた、濃淡2色の“しずく型芯”が特徴のアイブロウ。

角の濃いカラーで1本1本を描き足し、面の淡いカラーでふんわりぼかすことで、グラデーションのような自然な眉が完成します！

地眉を活かしながら色味だけ柔らかくチェンジできるので、重たくならず洗練された印象に。スクリューブラシ付きで、抜け感のあるこなれ眉を簡単に演出できます♡

仕上がり： 柔らかなアッシュカラーで、洗練されたこなれ眉。

眉メイクが苦手でも、アイテム選び次第でぐっと垢抜けます。「描きやすい」「ぼかしやすい」「色味がちょうどいい」の3つがそろえば失敗知らず！自分に合うアイブロウを見つけて、毎日のメイクをもっと楽しくしてみてくださいね♡