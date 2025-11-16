KEYUCAの新作インナーで冬支度♡軽く暖かい注目インナーコレクション

寒暖差が大きく、着るものを迷う季節。重ね着すると動きづらく、裾がもたつく…そんな冬のプチストレスをケアしてくれるのが、KEYUCAの最新インナーシリーズです。2025年10月27日に発売された「H 保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」は、発熱綿混素材と保湿機能を備え、薄手なのにしっかり暖かい1枚。さらに、快適な夜時間のための「H 保湿綿混ナイトインナー」もラインナップし、日中も夜もやさしく寄り添うアイテムが揃いました。

発熱×保湿で軽やかに暖かい新作インナー

KEYUCAの「あたたかインナー」シリーズに新登場した「H 保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」は、発熱綿混素材が汗を吸収して熱に変え、じんわり暖かい着心地を叶えるアイテム。

レーヨン65％のしっとりとした肌触りと、薄手で伸びの良い生地が特徴です。肩まわりの動かしやすいオリジナル設計が、家事や育児、仕事中の動作もスムーズにサポート。

カラーはチャコールグレー・ワイン・グレーベージュの3色で、M・L・LLの3サイズ展開。価格は2,189円（税込）と手に取りやすいのも魅力です。

ナイトインナーで睡眠時間も心地よく

夜専用の「H 保湿綿混ナイトインナー」は、パジャマの下で快適に過ごせるよう設計され、肌に溶け込むような柔らかさが特徴。シルク由来の保湿加工が施され、乾燥が気になる季節の肌をしっとり包み込みます。

長め丈の「タートルネック」と、季節を問わず使いやすい「フレンチ袖」の2種類を展開。

価格は2,970円（税込）、カラーはグレーベージュ・パープル・チャコールグレーの3色、サイズはM-L（バスト79～94cm）です。

また、同シリーズの1,980円（税込）タイプもあり、同じカラー・サイズ展開で手軽に試せるのも嬉しいポイントです♪

冬をもっと快適に♡KEYUCAインナーで毎日を心地よく

冬の不快感を少しでも軽くしたい…。そんな思いに寄り添うKEYUCAのインナーシリーズは、日中から夜まで、やさしい暖かさで身体を包み込んでくれます。

発熱綿混素材の機能性インナーから、保湿力の高いナイトインナーまで揃い、寒暖差のある季節でもストレスフリー。

軽くて動きやすく、重ね着しやすいデザインだから、冬の装いももっと快適に楽しめそうです。今年の冬は、お気に入りのインナーで心も身体もぽかぽかに♡