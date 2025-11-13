モンクレールとジル サンダーが初コラボ　伊勢丹新宿店でポップアップ開催、限定アイテムも

「モンクレール（MONCLER）」が、「ジル サンダー（JIL SANDER）」と初のコラボレーションコレクションを発売する。11月18日からモンクレールの一部店舗および、ジル サンダー 銀座、表参道などで取り扱う。また、発売を記念したポップアップを伊勢丹新宿店本館3階センターパーク／ザ・ステージ#3と伊勢丹新宿店メンズ館1階 プロモーションで開催。会期は伊勢丹新宿店本館が11月19日から25日まで、伊勢丹新宿店メンズ館で11月19日から12月2日まで。

【画像をもっと見る】

コラボコレクションは自然界の静謐なエレガンスが着想源。モンクレールの山の伝統に対するオマージュと、ジル サンダーらしいフォルムが特徴のダウンウェアなどを展開する。

ダウンウェアではジル サンダーの象徴的なデザインコードでもあるクリーンなラインや洗練されたシルエット、ニュートラルなカラーパレット、自然の質感が、モンクレールの美学と高度な保温技術によって再解釈されたダウンジャケット「PENGUINONE」（43万6700円）やダウンブルゾン「SODIUM」（35万3100円）などをラインナップする。

ポップアップストアでは、ジル サンダー限定アイテムを用意。ニュートラルなカラーでふんわりした軽量ダウンシャツジャケット「SOLFUR」（33万2200円）、軽やかなウォッシュドコットンで作られたハット「BASEBALL」（9万3500円）、限定カラーとして自然界から着想を得たレーズン色のダウンジャケット「MIMIMYCIN」（40万4800円）などを展開する。