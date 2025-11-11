¥·¡¼¥óÊÌ¤Ç²Ä°¦¤µ¤ò¹¹¿·¡ªÈà¥¦¥±³ÎÄê¤Ê¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È¡×Ãå²ó¤·¥³¡¼¥Ç4Áª♡
ÃË¤Î¥³¤ò¾Â¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÅß¤Î¥â¥Æ¥³¡¼¥Ç¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë´Å¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ÎÃå²ó¤·¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤²ÇÛ¿§¤È¤æ¤ë¤Ã¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¤Î¤ËÍÄ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹♡
Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é♡
¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È
¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤Ç¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤ò±é½Ð
¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½©¥«¥é¡¼¤Ê¤é¡¢ÊÁ¥Ü¥È¥à¤Ë¤â¤¢¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
Cordinate ¤Û¤ï´Å¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ç
¥³¥³¥¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤æ¤ë¤Ã¤È¡¢¤Õ¤ï¤â¤³Çò¥ß¥Ë¤ÇµÓ¸«¤»¡£Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤ë♡
Cordinate ¤æ¤ë¥Ï¡¼¥È¡ß¥Á¥§¥Ã¥¯¥ß¥Ë¤ÎÄÌ³ØÉ÷¥¬¡¼¥ê¡¼
¤æ¤ë¤á¤Î¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢ºÙ¿È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ß¥Ë¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢Çò¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç´Å¤µ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸♡ Í·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ª
Cordinate ¾åÉÊ¥¬¡¼¥ê¡¼½÷»Ò²ñ¥³¡¼¥Ç
¥°¥ì¡¼¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È¤ò¸ª³Ý¤±¤·¤Æ¡È²Ä°¦¤²¡ß¤¤Á¤ó¤È¡É¤òÎ¾Î©¡£Çò¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤òÂ¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â²ñÏÃ¤âÃÆ¤à¥à¡¼¥É¤Ë♡
Cordinate ¤æ¤ë¥Ï¡¼¥È¡ß¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ç¥ª¥È¥Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë
¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥ê¥Ö¥¿¥¤¥È¤Ç½Ä¥é¥¤¥ó¶¯Ä´¡£Çò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç·Ú¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡£´Å¤µ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤â¥¡¼¥×♡
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³ÅÄ¥Þ¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
ÃæÀî¹ÈÍÕ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè