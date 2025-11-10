【ロクシタン ホリデー限定】人気スキンケア＆ヘアケアの豪華コフレが登場

自然豊かな南仏・オートプロヴァンスの恵みを閉じ込めた「ロクシタン」から、今年も心ときめくホリデー限定コフレが登場。ベストセラーのスキンケアから人気のヘアケアまで、ブランドの魅力をたっぷり堪能できるラインアップです。ブースターオイルや夜用美容液、薬用育毛美容液など、話題の名品を贅沢に試せる今だけのチャンス。2025年の締めくくりに、自分へのご褒美として手にしたくなる特別なキットが揃いました。

輝く肌を育む、ロクシタンのスキンケアコフレ



イモーテル ディヴァインコフレ

一年の疲れを癒やし、肌にハリとツヤをもたらすスキンケアコフレが登場。

「イモーテル ディヴァインコフレ」（税込33,880円）は、スキンケアリピート率No.1のブースターオイル、化粧水、フェイスクリームがセットに。

肌にハリと弾力を与え、聖なる夜にふさわしい上質なケアが叶います。

イモーテル リセットレフィルデュオ＆クリームミニ

また、「イモーテル リセットレフィルデュオ＆クリームミニ」（税込24,200円）は、6時間¹でハリつや肌へ導く夜用美容液と、詰め替えレフィル付き。

乾燥が気になる季節に頼れる、冬のマストハブコフレです。

（*¹使用テスト済み／N=32 ロクシタン調べ）

ツヤ髪を叶える、ホリデー限定ヘアケアキット



ホリデー インテンシヴリペア レギュラーデュオプラス

2025年12月3日発売の数量限定ヘアケアギフトも見逃せません。

「ホリデー インテンシヴリペア レギュラーデュオプラス」（税込12,760円）は、乾燥ダメージを集中補修するシャンプー・コンディショナー・ヘアオイルの3点セット。

髪にうるおいを与え、しっとりとなめらかなツヤ髪へ導きます。

ホリデー ボリューム＆ストレングス レギュラーデュオプラス

また、「ホリデー ボリューム＆ストレングス レギュラーデュオプラス」（税込13,860円）は、ふんわりとしたボリューム感を叶えるシリーズに、薬用メディカルアンチヘアロスセラム（医薬部外品）がセット。

髪と頭皮をWでケアしながら、ハリのある美しい印象へ。サステナブルコーム付きでギフトにもおすすめです。

今年一年頑張った自分に、ロクシタンのご褒美を♡



心ときめく香りと確かな手応えを届けてくれるロクシタンのホリデー限定コフレ。スキンケア、ヘアケアどちらも現品サイズで贅沢に楽しめるのが嬉しいポイントです。

自然由来の恵みを感じながら、肌も髪も輝きに満ちた新しい年を迎えてみませんか。

予約は2025年12月2日まで、数量限定のため早めのチェックがおすすめ。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなロクシタンの限定コレクションで、特別な冬を♡