イギリスの公共放送BBCのトップ2人が辞任しました。報道番組で、アメリカのトランプ大統領の演説をめぐり誤解を招く編集があったと報じられ、BBCの信頼を揺るがす事態となっています。

BBCは9日、ティム・デイビー会長とBBCニュース部門のデボラ・ターネス最高経営責任者がそろって辞任したと発表しました。BBCをめぐっては、英テレグラフ紙が3日、偏向報道を示す内部告発の文書を発表し、報道の中立性が保たれていないとの批判が高まっていました。

テレグラフ紙によりますと、去年のアメリカ大統領選挙前に放送されたBBCの看板番組「パノラマ」で、トランプ大統領の演説の別の部分をつなぎ合わせ、2021年の議事堂襲撃を扇動したかのようにみえる編集をしていたということです。

トランプ氏は、自身のSNSに「彼らは大統領選挙に介入しようとしたきわめて不誠実な人々だ」と投稿し、BBCの報道姿勢を強く批判しました。

デイビー会長は「いくつかの過ちがあり、最終的な責任は自分にある」とコメントしています。

イギリスのナンディ文化相は、「信頼できるニュースは民主主義にとって不可欠だ」と述べ、BBCの改革を政府として支援する考えを示しました。