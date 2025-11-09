永遠の幸運をまとう♡ヴァン クリーフ＆アーペルの新作「アルハンブラ コレクション」

半世紀以上にわたり愛され続ける「アルハンブラ コレクション」。その幸運のシンボルが、さらに進化を遂げました。ヴァン クリーフ＆アーペルの伝統技術と革新が融合した新作には、2つのロングネックレス、2つのリバーシブルリング、そして新作ウォッチが登場。時を超えて輝くエレガンスを、今、あなたの手元に。

ヴァン クリーフ＆アーペル新作が奏でる、変化する美しさ

1968年に誕生した「アルハンブラ コレクション」。今回発表された新作では、メゾンの伝統「形を変えるジュエリー」が見事に昇華されています。

新作〈マジック アルハンブラ トランスフォーマブル ロングネックレス〉は、ロングネックレス、ショートネックレス、ブレスレットとして3通りに変化♡

ロングネックレスの状態

ショートネックレスとブレスレットに分けた状態

ホワイト＆グレーマザーオブパールを組み合わせたローズゴールドタイプと、カルセドニーをあしらったホワイトゴールドタイプの2種類が登場。

ギヨシェ彫りの光沢が繊細に輝き、身に着ける人の動きに合わせて優美な表情を見せます。

リバーシブルリングとウォッチが彩る幸運の輝き

〈ヴィンテージ アルハンブラ リバーシブル リング〉は、1つで2つの魅力を楽しめるデザイン。グレー マザーオブパール×ダイヤモンド、ホワイトゴールド×カルセドニーの2モデルが登場。

リングのモチーフを回転させると異なる表情が現れ、繊細なギヨシェ彫りが光を反射し上品なきらめきを放ちます。

さらに、新作〈スウィート アルハンブラ ウォッチ〉では、貴石やオーナメンタルストーンが時を刻むように配置され、まるでジュエリーのようなタイムピースに♪

ミラーポリッシュ仕上げの縁とゴールドビーズが、手元を華やかに演出します。

時を超えるエレガンスを、あなたの日常に

ヴァン クリーフ＆アーペルが培ってきたサヴォアフェールの結晶ともいえる今回の新作。ストーンカッティングや研磨など、10を超える工程を経て生み出されるアルハンブラの輝きは、まさに芸術。

幸運の象徴として受け継がれてきたそのモチーフは、時代を越えて愛され続けるエターナルアイコンです。日常に寄り添いながら、心に幸福の光を灯してくれるジュエリーをぜひ手に取って。