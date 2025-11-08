米音楽界で最高の栄誉とされる第68回グラミー賞の各賞候補が7日発表され、BLACKPINK・ROSE（ロゼ）が主要3部門にノミネートされた。ROSEがブルーノ・マーズとともに歌ったヒット曲「APT．」が、年間最優秀楽曲賞、年間最優秀レコード賞、最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞の3部門で候補に入った。

また、Netflix（ネットフリックス）人気アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のオリジナルサウンドトラック「Golden」も、今年の歌など複数部門で候補に入り、米日刊紙ロサンゼルス・タイムズは同日「グラミー2026：K−POPがいよいよ主要部門に指名された」とのタイトル記事で、K−POPの躍進を報じ、「多数のアーティストが、主要部門候補に挙がって、K−POPが主流ポップ音楽として認められ始めたことを示した」などと伝えた。

また、英BBCは同日、グラミー賞の話題を報じる記事で「成功を収めたガールグループBLACKPINKのメンバーROSEは、グラミーアワードの『ビッグ4』部門候補に上がった最初のK−POPアイドル」とした。