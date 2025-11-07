パッと見で答えられたら上級者？「大和証券Mリーグ2025-26」、11月6日の第1試合に出場した赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が、東4局にレアな多面張でのリーチを打ち、ファンをざわつかせた。

【映像】これって何待ち？複雑な多面張の答え

麻雀では待ち牌が1つの単騎待ち、2つの両面待ちなどから始まり、受けの形が複合することで、様々な多面張が発生する。特に同一牌が3枚、4枚あるところに面子が絡むと、3枚のうち2枚を雀頭とする、4枚のうち3枚を暗刻とすることで、待ちの形が変化する。

東4局、10巡目に浅見は5筒を引いてテンパイ、3筒を切ってリーチを打った。2筒が暗刻、5・6・7筒の順子は固定だが、四・五・五・五・五・六・七万という7枚に1枚を加えた8枚で2面子・1雀頭を作る必要がある。

テンパイの瞬間、ファンからは「きた！！！」「待ち確認した甲斐あった」「神の手」「すげえ待ちｗ」「多いわぁｗ」という声が相次いだが、この7枚に必要なのは三・四・六・七万の4種類のいずれかだ。五万2枚で雀頭とすれば、五・六・七万の順子、残った四・五万による三・六万の両面待ち。また五万を暗刻とした場合、四・五・六万の順子で、余った七万で単騎待ち、もしくは五万の暗刻に五・六・七万の順子で、余った四万の単騎待ち。合わせて4面待ちだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

